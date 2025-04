Fieles católicos esperan que el nuevo Papa sea cercano a los jóvenes y mantenga liderazgo espiritual

TIJUANA- Tras la muerte del Papa Francisco, los fieles católicos se encuentran de luto, pero con la esperanza de que la iglesia quede en buenas manos. En Tijuana fieles católicos honran la memoria del Santo Padre y rezan por el futuro de la comunidad católica.

"Su pontificado, nos recordó que la iglesia no es una institución cerrada, sino un hogar de puertas abiertas, que el evangelio no es una teoría, sino una vida entregada, que el cristianismo no es un conjunto de normas, sino una historia de amor”, fueron las palabras que resonaron en la misa en memoria del Papa, organizada por la arquidiócesis de Tijuana, una misa solemne y el anhelo vivo de que el legado del sumo pontífice prevalezca en su sucesor, expresó a Telemundo 20 Celsa Contreras.

“Quisiéramos encontrarnos otro igual”, mencionó.

Celsa acudió este martes a la iglesia y como ella, los fieles católicos alrededor del mundo viven el luto tras la muerte del sumo pontífice y también deseó que el nuevo Papa mantenga su esencia cercana a la comunidad.

“Con toda la gente era igual ya ve con los inmigrantes con todos y no tenían uno que decir nada, todo era bueno”, agregó Celsa.

“Ojalá y siga los pasos del otro, porque ya ves que andaba en las comunidades apoyando mucho, que sea igual de noble y gentil”, mencionó la fiel católica Edith Gómez.

En el Vaticano, los actos protocolarios tras del deceso continúan y será después de la sepultura del Papa cuando de inicio el cónclave donde se definirá quien será el siguiente líder de la iglesia católica en el mundo. Residentes fronterizos esperan tiempos mejores tras este duelo de la iglesia.

“Uno muy bueno va a venir, vienen buenos tiempos”, señaló Manuel Cazorla, Creyente.

Católicos, como José López, afirman que la nacionalidad del nuevo Papa no hará la diferencia, pero sí que desean que mantenga el liderazgo espiritual y un acercamiento con las nuevas generaciones.

“Ahorita en la actualidad veo que no hay muchos jóvenes que se acercan a la iglesia casi por lo regular a todos los jóvenes les gusta más andar como dicen en su edad, no les interesa tanto “, mencionó.

Mientras tanto el arzobispo de Tijuana, Francisco Moreno Barrón destacó que se dará puntual seguimiento a los protocolos eclesiásticos.

"Ya concluidas las honras fúnebres entonces si hablaremos, rezaremos y estaremos en otra sintonía, mirando hacia el futuro próximo de la iglesia”, puntualizó.