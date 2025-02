Agentes de la Guardia Nacional inician inspección de vehículos en la garita de San Ysidro

TIJUANA - Como parte del reforzamiento de la seguridad fronteriza, a raíz de los acuerdos entre México y Estados Unidos tras la pausa de los aranceles, elementos de la Guardia Nacional han sido desplegados a las fronteras. Ahora, son ellos quienes realizan inspecciones aleatorias del lado mexicano en la garita internacional.

Denisse Zavala, residente de Tijuana, fue direccionada al filtro de seguridad en el retén de la Guardia Nacional antes de cruzar a la Unión Americana para realizar una revisión a detalle de su vehículo.

“Es preferible que me lo chequen aquí y que me dé cuenta a que sea cruzando la verdad, porque a veces uno no sabe, por ejemplo, yo no revisé mi cajuela antes de cruzar y de hecho está súper bien que hagan esto”, dijo Denisse.

Agentes de la Guardia Nacional durante la inspección de un vehículo el 7 de febrero en la garita de San Ysidro. (Foto: Cinthya Gómez)

Acciones que se ponen en marcha luego del compromiso de México con el gobierno estadounidense al frenar el incremento de aranceles del 25 %. Tras el envío de más de 3,000 elementos de la Guardia Nacional a Baja California, hoy se les puede ver en este retén fronterizo.

“Me parece buena idea, pero lo malo es que tuvo que decirle otro país al país de México que hacer eso debería de ser más continuamente sin que le diga nadie es beneficioso para todos, por lo menos minimiza el problema y pone la gente a pensar de qué cuidado de lo que va a hacer ojalá que lo continúen, no sólo por la presión de Estados Unidos, sino por la seguridad de México”, señaló Federico López, residente fronterizo.

La dinámica es sencilla, los agentes revisan los automóviles en un filtro aleatorio que se realiza evitando entorpecer el flujo vehicular. Automóviles compactos y camionetas de gran tamaño, sin distinción. Se revisan cajuelas, interiores y la parte baja del auto con espejos especiales tal y como lo realizan los agentes de CBP metros antes de cruzar. Además de la inspección con un agente canino, una medida de seguridad que Hernán ve con buenos ojos.

“No tengo ningún problema, qué bueno que se aplican estos filtros para evitar más violencia. Por ejemplo, las mulas ciegas tengo un conocido que afortunadamente gracias a estos operativos evitó cruzar con droga en este caso”, mencionó Hernán Cortés, residente fronterizo.

Agentes de la Guardia Nacional el 7 de febrero en la garita de San Ysidro. (Foto: Cinthya Gómez)

El operativo Frontera Norte, contempla 10,000 elementos de la Guardia Nacional desplegados en los límites entre Estados Unidos y México de los cuales 3, 100 fueron desplegados en Baja California. Una fuerza de tarea que aseguran tendrá resultados en coordinación con las autoridades locales, afirmó el Secretario de Seguridad Pública de Baja California, Laureano Carrillo.

“El asunto, ahorita es fortalecer la seguridad en todos los aspectos en todos los ámbitos ustedes conocen bien, los delitos que tiene Baja California a los nueve delitos principales y estamos trabajando básicamente en esa parte”, apuntó el secretario.

Las revisiones son en los carriles Sentri y Ready Lane por parte de agentes de la Guardia Nacional, aunado también a los filtros que instalaron autoridades municipales.