Imposición de aranceles aumenta el riesgo de cierre de empresas y despidos: especialistas 

TIJUANA- Con una mala noticia amaneció la región, luego de la entrada en vigor de los aranceles del 25 por ciento a los productos que se envíen de México a Estados Unidos. De acuerdo con el economista Jorge Fonseca, es un escenario que nadie quería tener.

“Si los aranceles permanecen unos días o un par de semanas creo que no va a pasar a mayores, y solo quedará como una anécdota o algo que deberíamos de evitar volver a llegar a caer”, explicó.

Luego de esta acción, asegura que el tipo de cambio se mantiene a la expectativa y hasta el momento solo hay especulaciones, pero podría aumentar su fuerza el billete verde si los aranceles se mantienen.

“Yo creo que estaríamos viendo, ya el resultado de las afectaciones cuando hayan pasado un par de semanas con aranceles, ahorita por el momento, lo que estamos viendo es simple especulación por el precio por saber cuánto tiempo va a durar, puede ser que de aquí al viernes puedan ser pausados como ya lo ha hecho Trump”, añadió.

Alfredo Ortiz es el gerente de una empresa dedicada a elaborar cajas de cartón y plástico para la cadena de suministros, donde se empacan productos como fresa, uva o espárragos, la mercancía se va a Estados Unidos, pero el martes 4 de marzo comenzaron la mañana con mucha preocupación.

De acuerdo con él, los cierres o recortes de personal son una posibilidad, pero dependerá en gran medida de las compras que se sigan o no realizando desde Estados Unidos

“Es una posibilidad latente pero va ser empujada por el mercado, imaginemos que eres una ama de casa, alguien que hace sus compras en Estados Unidos y estabas acostumbrado a comprar tu charolita de fresas que comprabas en 4 dólares pero de pronto y en lugar de costar 4 cuesta 5.50, si vemos una disminución de la compra en esos productos es entonces donde las empresas van a tener que comenzar a hacer recortes porque ya no habrá un mercado que va a pedir todo esa capacidad”, mencionó Alfredo Ortiz, Gerente de Smart Co.

Aunque detalla que no es cosa sencilla y que por el momento, confían en las gestiones que pueda hacer el gobierno federal para darle reversa a los aranceles.

“No es algo que vamos a ver de forma inmediata ya que las empresas no estamos preparadas para eso, no hay ninguna empresa que esté con las opciones de decir oye apago mi planta y prendo mi planta de Arizona, no funciona así, probablemente vemos un decremento en el consumo si esta medida dura el tiempo necesario para que el consumidor americano deje de escoger lo mexicano”, agregó.

En tanto, la gobernadora de Baja California Marina del Pilar, así como el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, a través de sus cuentas oficiales enviaron el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien anunció que el domingo dará a conocer las medidas que implementará el gobierno mexicano.