Incendios en Tijuana dejan un muerto; rescatan a varios adultos mayores

TIJUANA – Los Bomberos y Protección Civil han tenido demasiado trabajo, según las cifras oficiales, en esta actual condición Santa Ana han atendido más de cien reportes en Tijuana.



Sobre la calle Quinta de Zona Centro, el fuego despertó a los habitantes de una propiedad compuesta por varios departamentos, quienes de manera apresurada tomaron la documentación importante y salieron protegiendo sus vidas.

“Yo me di cuenta porque escuchaba a mi vecina que se andaba peleado con un viejito, fue donde inició el incendio, se andaba peleando con él y yo le dije a mi esposo creo que se está quemando, me puse los zapatos y me salí, rápido agarró, tomé mis papeles, mis chamacos y me salí”, relató Blanca a TELEMUNDO 20.

Bomberos confirmaron que en ese incendio no hubo víctimas fatales y se investiga el origen.

“Se realizaron varias maniobras de rescate, teníamos a varias personas de la tercera edad en situación de calle que vivían en ese lugar, se rescataron y salieron todas las personas. Tuvimos una persona con lesiones por cortadas, al hacer una evacuación por la ventana se lastimó, fue atendido por personal de Cruz Roja y personal de un tercer turno”, explicó Juan Gómez, bombero Jefe de Turno.

En los incendios de esta condición Santa Ana, Protección Civil y bomberos han evacuado a más de cien personas.



“Desde el día de ayer personal del tercer turno atendió más de 100 reportes, el incendio más relevante en el Rubí y una recicladora atrás de Swap Meet Fundadores, esos incendios están controlados, la recicladora va a continuar haciendo humo”, agregó el Jefe de Turno.

En tanto, confirmaron que en otro siniestro ocurrido también esta mañana en la colonia Divina Providencia localizaron un cuerpo calcinado.

Adelantaron que Tijuana amanecerá el jueves con esta condición, por lo que estarán alertas.

“La humedad relativa sigue baja y eso preocupa que pueda seguir generando incendios para el día de hoy y que lamentablemente el día de mañana continuamos con vientos Santa Ana, regresa el viento para la madrugada de mañana”, concluyó Miguel Ángel Ceballos, Subdirector Operativo de Protección Civil Municipal.