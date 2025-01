Prevalece incertidumbre para migrantes en la frontera por el futuro de la aplicación CBP One

TIJUANA - A días del inicio de la administración de Donald Trump el futuro de la aplicación de CBP One es una incertidumbre para la comunidad migrante varada durante meses en la frontera entre Tijuana y San Diego.



Aunque hay algunos que se dicen afortunados por lograr cruzar antes de que Trump asuma el poder. Es el caso de Alexa Durán, migrante de Venezuela.

“Los ataques de ansiedad últimamente me estaban consumiendo porque no sabía si me iba a salir la cita antes del 20 o después y el 3 de enero me salió”, indicó.

Después de esperar 8 meses su cita para solicitar asilo en Estados Unidos por fin llegó el día y este viernes llegó desde muy temprano con maleta en mano a la garita de El Chaparral en Tijuana.

“Me siento muy afortunada y muy feliz de lograr pasar antes”, dijo a Telemundo 20.

Y es que la migración para Alexa originaria de Venezuela no fue sencilla pues fue secuestrada en Chiapas, pero lograron pagar su rescate.

“Por ser mujer, a veces es más complicado y el hecho de qué tú vengas sola, es peor entonces a veces las personas se aprovechan de eso”, comentó Alexa.

Sin embargo, de acuerdo con José María Lara, de la Alianza Migrante de Tijuana, el futuro de este programa para solicitantes de asilo es incierto. Los anuncios de las acciones que tomará Donald Trump a partir de este 20 de enero, son inciertas y temen que el CBP One sea removido.

“Este programa que inició el año 2023 y lamentablemente ahorita para cuando va a entrar al 2025 se habla mucho de qué va a quitar el programa. Si lo quitan, va a haber una consecuencia de que mucha comunidad va a seguir entrando de forma más fuerte de forma irregular”, advirtió.

Por lo que migrantes como Lorena Gómez, viven en una completa incertidumbre pues la cita solicitada no ha llegado.

“Muy nerviosa de no saber qué va a pasar con la aplicación yo quisiera que el señor Trump tomara la decisión que nos diera la oportunidad de estar allá”, expresó.

Y a pesar de tener meses en la frontera sin ninguna cita programada para quienes están en el albergue con ella, afirman que mantienen viva la esperanza.

“Es lo que menos se debe de perder, tener fe y confiar y señor nos va a dar la oportunidad de qué no corte la aplicación y no sea la oportunidad, porque no solamente soy yo somos muchas personas que estamos pidiendo el asilo”, agregó Lorena, originaria de Guerrero.

Hasta octubre del año pasado más de 800,000 personas, habían logrado ingresar a EEUU con una cita en la aplicación de CBP One desde que comenzó su funcionamiento en enero de 2023.