Incrementan viviendas en riesgo de colapso en Lomas Conjunto Residencial en Tijuana

TIJUANA- De acuerdo con las autoridades de Protección Civil en Tijuana ya suman 100 viviendas etiquetadas como de alto riesgo a raíz de un deslizamiento de tierra que continúa activo en Lomas Conjunto Residencial. Se trata de 52 casas con engomado rojo y 48 en amarillo

Con el paso de los años dicho fraccionamiento ha sufrido diversos movimientos de tierra que obligaron a las autoridades a ordenar el desalojo de viviendas

Decenas de familias siguen con la incertidumbre de quien responderá por su patrimonio, en tanto, los deslizamientos desplazándose las afectaciones cada vez son mayores para residentes como Noemí Rojas.

“Pues simplemente se están abriendo más las grietas, yo por ejemplo ya me estoy cambiando y tengo que cargarlo hasta allá por la grieta de aquí a un lado ya no podemos meter carros”, dijo.

Noemí señaló que decidió mudarse del inmueble que usaba como oficina, luego de que la calle Montes Escandinavos sufriera daños.

“Piensan que, con el apoyo de Bienestar de 4,000 pesos, la vamos a hacer y donde encuentras una renta de 4000 pesos cuando las casas de aquí son de cuatro recámaras”

Viviendas destruidas por el deslizamiento de tierra en Lomas Conjunto Residencial. Foto: Cinthya Gómez

Los meses transcurren y las soluciones definitivas no llegan, en una zona con hundimientos de más de 4 metros de profundidad.

La causa del colapso de la tierra aún no está claro, pero de acuerdo con algunos

residentes, durante años padecieron de continuas fugas de agua y fallas en el sistema pluvial. Hace un par de semanas se reunieron con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, pero siguen sin darles una solución

“Pues que esto ya está desahuciado, ellos ya no van a hacer nada por esto, pero no nos dan soluciones o nos dicen los vamos a reubicar o les vamos a pagar su casa, nada de eso”, indicó Manuel Rodríguez, residente de la zona.

La casa de Manuel tiene engomado amarillo, no tiene daños estructurales, pero sabe que el riesgo crece a diario.

“Nosotros ya rentamos un departamento, no va a caber todo lo que hay ahí, pero para dónde correr ya tenemos”, apuntó.

Por otra parte, muchos residentes de la tercera edad que no quieren dejar su hogar de más de 40 años, aunque el peligro de colapso sigue y de no contar con servicios básicos.

“Y va a seguir bajando esto porque esto va hacia abajo todo y entonces pues no se me hace justo que las autoridades en realidad nada más vienen ven y se van. Hay personas que no se quieren salir todavía y están por irse para abajo”, dijo otro de los afectados.

Los vecinos de la zona afectada están en espera de una reunión más con las autoridades estatales para tratar de definir qué es lo que va a pasar con sus patrimonios.