Industria maquiladora apuesta por “potenciar el comercio local” mientras los aranceles siguen en pie

TIJUANA- Con sorpresa, pero de manera positiva, así recibía el sector industrial y manufacturero de Tijuana la noticia con la que amanecieron este jueves, el bloqueo judicial a los aranceles del presidente Donald Trump.

“Es un buen mensaje y un indicador de que se respeta el estado derecho. Que las leyes se respetan y que no se van a tomar decisiones unilaterales, sin considerar que pasen por una corte con un juez que haya determinado ello”, dijo Federico Serrano, presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación de Tijuana (Index Zona Costa).

Pero tan solo unas horas más tarde todo cambió, luego de que un tribunal de apelaciones decidió la suspensión temporal del bloqueo a los aranceles, volviendo a reactivar los impuestos.

Aseguran que los aranceles están provocando un estancamiento económico y una pausa podría dar una reactivación importante.

“Todos los tratados internacionales dicen que ningún país podrá aplicar aranceles de forma unilateral, entonces en qué momento vino y puso aranceles de manera unilateral Donald Trump, dice esto, no puede ser así, si quieres imponer reglas de control, arancelario, tiene que pasar siempre por el Congreso, si no pasa por el Congreso, tú no tienes las facultades autónomas para cambiar las reglas del mundo”, explicó Adolfo Solís, doctor en Derecho Fiscal.

Por lo pronto, dicen, tratarán de aplicar algo de lo aprendido que es potencializar el comercio local.

“Nosotros estamos interesados en fomentar e impulsar la proveeduría, el incrementar también el contenido nacional de la industria manufacturera y de exportación, brindarles la oportunidad a las micros, pequeñas y grandes empresas, que se inserten dentro de la cadena”, concluyó Federico Serrano.