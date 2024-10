Inicia proceso de regularización de terrenos a posesionarios del Maclovio Rojas

TIJUANA- Hace cinco meses se manifestaron en la planta Pemex de Rosarito y apenas hace dos semanas bloquearon la carretera Aeropuerto, todo a manera de exigencia, finalmente, pobladores del Ejido Maclovio Rojas tuvieron respuesta.



“Se establecieron nuevos acuerdos, el primero fue que el día de hoy iba a iniciar y proceso de recepción de documentos por parte de las instituciones de gobierno desde Segob y de Indivi donde los posesionarios iban a entregar su documentación básica para iniciar el proceso de titulación”, explicó Cassandra Hernández, Vocera de la comunidad Maclovio Rojas.

Esa fue la resolución que tuvieron luego de que a inicios de octubre bloquearon la carretera Aeropuerto de Tijuana y posteriormente viajaran a la Ciudad de México donde los atendió la Secretaria de Gobernación. Finalmente fueron citados para presentar documentos y poder recibir títulos de propiedad que reclaman desde hace 36 años.

Las filas fueron extensas en las oficinas del gobierno del estado en la zona este, muchos de ellos pasaron la noche ahí para asegurar su turno.

“Espero que ahora sí no nos echen mentiras como siempre, porque nos ponen una fecha para entrega de títulos y a la hora de la hora dijo mi mamá que siempre no, porque teníamos la entrega de títulos para después de que pasaran las elecciones, del seis al 20 de julio y nada más no nos hicieron caso, al contrario, fue cuando nos mandaron más presión”, señaló María Teresa González.

Quienes llevan gran parte de su vida viviendo ahí y prácticamente fundaron la colonia Ejido Maclovio Rojas insisten en que compraron los terrenos en su debido momento y ahora desean que su descendencia tenga certeza jurídica de su patrimonio.

“Se hizo una comisión, dijeron que sí, ya nos dijeron cuánto y pues los pocos que vivíamos en aquel tiempo nos juntamos y a cómo nos tocó juntamos nuestro dinerito cada persona y lo completamos”, expreso, Hilda, fundadora de colonia Maclovio Rojas.

De acuerdo con la vocera de la comunidad, el compromiso que el Gobierno Federal hizo con ellos es que recibirán sus títulos de propiedad antes del 20 de diciembre. Concluyó diciendo que si esto no sucede, volverán a realizar las manifestaciones.