Concluyen campañas electorales en México; Inicia veda electoral

TIJUANA - Candidatos a la alcaldía de Tijuana confían en que habrá una mayor participación ciudadana el próximo 2 de junio.

En medio de la cuenta regresiva para el proceso electoral más importante en la historia de México, este miércoles llegaron a su fin las campañas electorales, tiempo en el que los candidatos a los diferentes cargos públicos, tuvieron un acercamiento directo con la ciudadanía para conocer sus necesidades. En total fueron 45 días de actividades públicas para buscar el voto ciudadano.

Residentes como Elvia Ugalde, esperan que las promesas de campaña no se queden solo en una estrategia política.

¿Qué fue lo que dijo la actriz que desató la furia en algunos mexicanos? Entérate aquí. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

“Todo está muy bien, nada más que le digo, que cumplan lo que están prometiendo, porque si no va a ser igual “.

En su cierre de campaña el candidato por MORENA Ismael Burgueño, aseguró que no duda del apoyo morenista en Baja California.

“Hay una efervescencia a favor del partido Morena de sus candidatos. Las encuestas nos tienen 30 puntos arriba como mínimo. Estamos hablando de que la gente saldrá a votar el 2 de junio. Nuestro triunfo va a ser de manera contundente e histórico”, dijo Burgueño.

Por su parte la candidata del PAN, Maricarmen Flores, confía en que los ciudadanos logren vencer al abstencionismo en las casillas.

En Baja California estiman que puedan votar 3.1 millones de personas y debido a hechos violentos en la jornada electoral del 2021, ya preparan un importante operativo policial.

“Yo la verdad creo que hay un gran entusiasmo en la comunidad, lo he visto. Entonces me parece que sí, hay un gran entusiasmo de salir a votar y yo a eso lo llamo el 2 de junio, salgamos a votar”, resaltó la candidata.

Por su parte, el candidato Ismael Burgueño afirma que ya tiene asegurado el triunfo.

“Somos el único estado a nivel nacional que nos hemos llevado carro completo en las últimas elecciones. No hay otro estado en la República que haya sucedido. Esto traemos ese récord y vamos por una cuarta elección para llevarnos carro completo, porque lo hablan las encuestas como lo han hablado en elecciones pasadas y con menos diferencia. Aparte que nos vamos a llevar carro completo va a ser un triunfo contundente este 2 de junio”, enfatizó el candidato de morena.

Sin embargo el verdadero resultado, según su principal contrincante, será el de las urnas y “cantar victoria” antes de tiempo es una manera de desalentar al electorado.

“La verdad es que la verdadera encuesta será el domingo 2 de junio. Yo estoy lista para gobernar, de los ciudadanos depende, si no, no pasa nada. Yo sigo siendo periodista al servicio de la comunidad. Seguiré atendiendo a la comunidad porque así es como que conocen a mí, una campaña política no me va a cambiar yo soy y seré siempre Maricarmen Flores”, enfatizó.

Al concluir la campaña comienza la veda electoral donde están prohibidos los actos proselitistas. Miembros de la comunidad como don Roberto Romano estarán muy pendientes del proceso como observadores ciudadanos para que nadie incurra en alguna falta. Invita a la ciudadanía a participar.

“Que las personas entiendan que tenemos que participar. Tenemos que ir a votar porque muchos dicen voy a ir y voy a anular el voto para que pierdes el tiempo. Entonces vota por el que quieras, pero pon tu voto”, destacó Roberto.

A partir de este jueves inician los tres días de reflexión, en los que los votantes tendrán que definir su voto para acudir el próximo 2 de junio a las casillas.