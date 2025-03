Realizan limpieza de alcantarillas en Tijuana para evitar inundaciones por las lluvias

TIJUANA- Según Protección Civil Municipal, el 70 por ciento de las inundaciones son consecuencia de la acumulación de basura, por eso desde muy temprano comenzaron labores de limpieza de cara a estos días de lluvia.

“Como siempre, siempre se inunda, por parte de la Vía Rápida, la Zona del Río, toda la Vía Rápida hasta qué te gusta, mercado de abastos, siempre ha habido un problema, carros varados, carros flotando”, señaló Hugo Estrada a Telemundo 20.

Según los propios tijuanenses, la Zona del Río es una de las áreas más golpeadas cuando se registran tormentas en la ciudad, por eso, la mañana del martes, maquinaria de obras públicas y una cuadrilla de elementos realizaron la extracción de todo tipo de materiales que están dentro de las alcantarillas.

De acuerdo con Hugo, eso refleja la poca cultura que tienen algunas personas, lo que después trae consecuencias.

“Los tijuanenses no tenemos esa cultura de hacer las cosas como se deben, y que es lo que pasa, pues repercute en esto no, inundaciones y a veces nos estamos quejando, pero no ponemos ese granito de arena que es fomentar la limpieza”, añadió.

Esperan que esta vez la historia no se repita y quienes tienen que trasladarse a pie puedan hacerlo, dijo el señor Remedios, quien además pidió que jornadas de limpieza como esa sean constantes.

“La verdad sí afecta bastante, más al peatón que pasa por aquí, se llena hasta arriba la banqueta. De hecho, la otra calle que está a la vuelta también se tapa, deberían de hacerlo más seguido porque nomás ahorita porque está el apuro por las lluvias”.

Las clases en todos los turnos y niveles fueron canceladas por la lluvia, pero el pronóstico de Protección Civil Municipal señala que el jueves sería más fuerte.

“Por la tarde nos estaría llegando lo que viene siendo el centro de esta primera tormenta de esta semana. Es lo que tenemos para el día de hoy, ya para mañana nos da una pauta la lluvia y ya solo 40 por ciento de lloviznas, irá bajando y para el jueves por la madrugada, alrededor de las 4 o 5 de la mañana entraría esta última tormenta donde traemos una alerta de tormenta eléctrica”, explicó José Luis Jiménez, Director de Protección Civil Municipal.

Recomendaron a la ciudadanía tomar las debidas precauciones, no cruzar arroyos y en cualquier eventualidad marcar al 911.

En cuanto a la tormenta eléctrica que podría azotar la ciudad el jueves, se analizará en las siguientes horas si habrá o no una suspensión de clases para ese día.