“Estás muerta en vida, pero con una esperanza”: madre deportada regresa a EEUU          

TIJUANA - Mientras las deportaciones continúan a diario en la frontera, hay quienes han logrado darle un giro a su historia. Es el caso de Marilú Montalvo, una madre mexicana, deportada hace 14 años de Estados Unidos, que este lunes logró regresar a EEUU para poder reencontrarse con sus hijos.

“Es muy difícil, estás muerta en vida, pero con una esperanza muy dentro de ti no disfrutas nada, no eres feliz cada momento de tu vida, tienes mucho miedo de no darles la protección el amor, el cuidado a tus hijos es muy doloroso”, dijo Marilú Montalvo.

Fueron años de sentirse así, pero este lunes, con una maleta llena de esperanza, Marilú llegó hasta la garita de San Ysidro para poder cruzar nuevamente, aun con un poco de temor.

“Me perdí prácticamente su vida, no va a ser fácil, tengo que ganarme su cariño, no quiero llegar y lastimar a mis hijos emocionalmente", explicó.

Y es que según afirma, su deportación no fue legal e involucró a la pareja de su ex marido.

“La verdad siento que fue muy ilegal, porque no eran agentes de migración. Pero me dicen que reciben una llamada de que soy ilegal en el país, y que por lo pronto me van a deportar, que le hable al papá de los hijos, para que los recoja, porque yo voy a ser deportada”, señaló.

En Tijuana se desarrolló profesionalmente apoyada por la asociación de “Dreamers Moms”, y con la asesoría legal adecuada logró obtener una visa tipo “U” para lograr su anhelo de volver, ya que afirma, una mamá lucha contra viento y marea.

“Gracias a Dios estoy aquí estoy viva y pues Dios me concedió este milagro de regresar (…) yo sé que no voy a recuperar el tiempo perdido, eso ya lo perdí, su niñez la perdí, la verdad en este momento no sé cómo dirigirme a ellos porque mi cabeza todavía visualiza bebés”, expresó Marilú a Telemundo 20.

Entre nervios y alegría hizo fila en el puerto fronterizo, cada vez un paso más cerca, hasta llegar del otro lado del muro y comenzar de nuevo.

Marilú tiene una visa por cuatro años, la visa “U” es una visa de no inmigrante para víctimas de ciertos crímenes en Estados Unidos. Sin embargo, buscará la residencia legal para no volverse a separar de sus hijos.