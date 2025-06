Maestros de la CNTE bloquean entrada a México en la garita de El Chaparral

TIJUANA- Lo habían anunciado hace días y finalmente este lunes lo cumplieron, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Baja California bloquearon por casi una hora la entrada de EEUU a México por la garita de El Chaparral.

Tras una caminata de varios minutos, maestros en Tijuana llegaron al puerto de entrada, donde obstaculizaron totalmente el ingreso de autos. Indicaron que esta acción es parte de la estrategia para ser escuchados en el marco del paro nacional donde exigen aumento del 100 % al salario y la derogación de la ley del ISSSTE del año 2007.

“A la sociedad internacional le estamos diciendo que el gobierno de México es sordo y es mudo, porque no escucha ni hace las cosas para el bien del pueblo”, apuntó Gerónimo Castro, Coordinador de la CNTE en Tijuana.

El bloqueo generó molestia en algunos conductores, como Gerardo, quien venían a Tijuana a una consulta médica.

“Todo mundo tiene derecho a poderse manifestarse, pero realmente incomodan a toda la ciudadanía. Que el gobierno no les dé respuesta y tengamos que llegar a estos extremos me parece ridículo, absurdo. Iba al hospital para mi cita, pero ya me bloquearon y no sé si vamos a poder llegar”, expresó.

Otras personas lo tomaron con calma, incluso aprovecharon la hora para la lectura.

“Lo malo es que escogí mal día para venir, para acá. Está bien porque tengo un libro en el carro, solo bajé a ver qué estaba pasando y por qué estaba ahí atascada”, comentó Elizabeth Santana.

Mientras pasaban los minutos, la paciencia de algunos de agotó, como es el caso de un motociclista que se confrontó con los maestros, pero lograron ser tranquilizados.

Después, los maestros permitieron el paso de los motociclistas y abrieron un carril, para después retirarse del lugar.

El bloqueo se realizó ante la presencia de autoridades policiacas federales quienes no evitaron la manifestación.