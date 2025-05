Manifestación de la CNTE generan caos en el Aeropuerto Internacional de Tijuana

TIJUANA- Viajeros molestos y automovilistas desesperados en medio del tráfico colapsado fue el resultado de la manifestación de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que realizaron en Tijuana, como parte del paro nacional.

Los viajeros tuvieron que caminar bajo el intenso sol con maletas en mano para evitar perder su vuelo mientras se realizaba una caravana del magisterio en la carretera rumbo a la terminal aérea que imposibilitaba la llegada ágil de pasajeros como Amparo Damián, originaria de Tijuana, quien caminó por poco más de media hora para llegar al aeropuerto para documentar a tiempo.

“No pues qué me va a tocar pasar, pues una odisea, estas cosas no deben de pasar, las autoridades deben de tener un poco más de control, porque no se arruinan en la vida a las personas que vamos a viajar”, expresó

Desde muy temprano, los maestros comenzaron a formar la caravana en el Sistema Educativo Estatal en la zona del Río de Tijuana, pintando consignas en los automóviles y preparándose para esta lucha social, que realiza en todo México la CNTE pero que generó molestia entre los ciudadanos.

“Está mal, deberían de hacer su manifestación pero sin afectar a los demás usuarios, porque muchos se están viniendo caminando y nosotros como Uber tenemos que levantar a las personas”, dijo Víctor Vicencio, conductor de un taxi privado.

Aunque los manifestantes afirmaron que no sería un bloqueo como tal, la caravana se extendió en los tres carriles de la vialidad, avanzando a paso muy lento, incluso con una manta al frente con los dirigentes encabezando la manifestación, quienes reconocen las molestias causadas, pero defienden sus motivos.

“Desafortunadamente cuando unos luchamos otros nos molestamos, el pueblo es noble, no es el culpable de lo que pase, pero el pueblo tiene que sumarse para que la presidenta de la República y el congreso de La Unión, entiendan que en Baja California no se le puede tratar con falta de respeto al magisterio”, mencionó Marco Antonio Pacheco de la CNTE.

El paro laboral continúa dicen y otras personas como Guadalupe, asegura que apoya el movimiento.

“Pues si para llegar pronto al vuelo, pero no todo bien… ¿apoya a los maestros? Si claro que sí”, indicó.

Los docentes inconformes exigen la Abrogación a la Ley del ISSSTE del 2007, una jubilación digna, un 100% de aumento salarial al sueldo base y la abrogación total de la Reforma Educativa.



Se espera que este miércoles una nueva caravana salga del Sistema Educativo hacia la caseta de Playas de Tijuana, para liberar el paso a los automovilistas. Esta misma acción será replicada el jueves en la caseta de cuota hacia la ciudad de Tecate.