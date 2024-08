Maquiladoras de Tijuana toman medidas preventivas ante repunte de contagios de Covid-19

TIJUANA - A pesar de que las autoridades de salud de Baja California reiteran que no hay alerta por el repunte de casos de COVID 19, empresas maquiladoras en la ciudad de Tijuana están tomando medidas preventivas para evitar contagios ante las nuevas variantes y contagios que se han registrado en ambos lados de la frontera.

“Se vino una nueva racha de incidencias del Covid pero con otras características, nada que pueda alarmar la actividad industrial”, dijo José Luis Contreras, Presidente de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay, AIMO.

De acuerdo con autoridades de salud, la gran mayoría de los casos no requieren hospitalizaciones.

Sin embargo, pacientes como Mirna, afirman que las medidas preventivas son indispensables para evitar que los contagios se sigan acumulando.

“Me contagie en una fiesta, hubo muchos contagios hace aproximadamente una semana y media. Los síntomas fueron mucho más leves que la primera vez este es mi segundo contagio, pero fue mucho más cansancio que la vez pasada, o sea no no tuve mucosidad, no tuve dolor de pecho, los síntomas tradicionales del COVID, pero cansancio exagerado extremo sí”, detalló Mirna.

Algunas empresas han registrado en promedio hasta cuatro casos por semana, por lo que cada quien ha seguido sus protocolos de acuerdo a sus necesidades, mencionó Alejandro Jaramillo, presidente de Canacintra Tijuana.

“Lo primero que están haciendo es monitoreando poniendo atención al tema y de ahí cada empresa está tomando medidas distintas porque las condiciones de trabajo son diferentes de empresa a empresa. Hay empresas en donde los trabajadores si están en espacios cerrados, muy juntitos unos de otros y pues ahí si están adoptando cubrebocas y otras medidas; hay empresas en donde hay bastante espacio y a lo mejor 5 metros entre un trabajador y otro y no considera necesario volver obligatorio el uso de cubrebocas”, agregó Jaramillo.

Ante el repunte de casos en California y las nuevas variantes, especialistas médicos reiteran la necesidad de no desestimar las recomendaciones aprendidas durante los momentos críticos de la pandemia.

“Recomendamos extremar las medidas de precaución general qué es el uso de cubre bocas, mantener la sana distancia, mantener ventiladas las habitaciones o los lugares en donde uno se encuentre, lavarse bien las manos y en caso de estar con síntomas acudir a un médico para que lo revise con mayor razón. Aún usar cubrebocas para no contagiar a otras personas”, concluyó Abraham Sánchez, presidente de Baja Medical Clúster.