Migrantes extranjeros buscan estancia legal en México tras cancelación del CBP One

TIJUANA- Tras la cancelación de citas CBP One que realizó el gobierno de Donald Trump, han sido miles de personas las que se quedaron prácticamente varadas en México, personas extranjeras que ahora están realizando trámites para tener una estancia legal en México.



De acuerdo con el gobierno de México, cerca de 30 mil personas extranjeras que tenían una cita de CBP One siguen en el territorio, aunque la mayoría en el sur del país.

“Había alrededor de 30 mil personas que estaban en nuestro país” (…) se les orienta sea que quieran regresar a su país se les acompaña con transporte o si están en México algún mecanismo para trabajar, para poder hacerlo tienen que tener una cita de asilo que da la Comar, pero también tienen su reglamentación, no se le da visa a cualquiera porque el asilo está asociado a una serie de características nacionales o internacionales”. Indicó Claudia Sheinbaum, Presidenta de México

Félix Antonio, nacido en Panamá, viajó a Tijuana porque tenía su cita para el pasado 30 de enero, algo que no pudo cumplirse, por eso ahora vive en un albergue y acudió a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, (COMAR) porque aspira a conseguir un trabajo.

“Cuando las citas fueron canceladas por Donald Trump tuvimos que quedarnos aquí en México y esperando a que nos apoyen, COMAR o cualquier otra institución. Por el momento estamos en algún albergue, del Padre Chava, estamos ahí, pero se nos hace un poco difícil a las personas migrantes conseguir trabajo. No se sabe hasta cuándo nos den el apoyo ahí y debamos salir del lugar”, señaló Félix Antonio Sánchez, migrante panameño

Dijo que su deseo es ayudar a su madre, ya que es de escasos recursos y se quedó en su país.

Aunque lo consideran ya muy complicado, el sueño de algunos migrantes como Félix Antonio, sigue siendo poder llegar a los Estados Unidos.

“Si se me presenta la oportunidad sea irme para Estados Unidos gracias a Dios, si no se presenta la oportunidad y me toca quedarme en México también lo agradezco” (…) La resolución de Comar es la que nos dan al momento, seguir haciendo los procesos para que nos entreguen la CURP y la tarjeta permanente para estar legalmente en el país”, agregó Felix La mañana de este martes, cerca de 15 migrantes acudieron a comenzar su trámite buscando una estancia legal en México.