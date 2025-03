Instalan módulo rosa para la detección de cáncer en Tijuana

TIJUANA- El mes de la mujer arrancó con la activación del “Módulo rosa” en la Macroplaza de Tijuana, un espacio para la realización de exámenes gratuitos para la detección de cáncer en la mujer.

“Es una enfermedad que no ve tamaño ni edades, es mejor prevenir que lamentar”, dijo Gladis Beatriz a Telemundo 20 quien acudió al módulo.

La coordinadora del programa de cáncer en la mujer Eva Guerrero, señala que esta enfermedad es curable si se detecta a tiempo.



“Puede ser curable hasta en un 90 o 95%, si se detecta en etapa temprana, cuando no me he sentido la bolita y me hice la mamografía y ahí me di cuenta, ahí es cuando se encuentra en la mayoría de los casos”, señaló.



En el lugar se otorgan vales para agendar y poder acudir a realizarse de forma gratuita la mastografía. Y es que el cáncer de mama, es la principal causa de muerte en mujeres.



“Porque realmente eso no se ve, y muchas veces sienten las personas y no le tomamos importancia y realmente cuando se riega el cáncer ya es más difícil salir, es mejor prevenir que luego estarnos lamentando”, agregó Gladis Beatriz.



En este módulo, se prevé atender alrededor de unas 300 pacientes en promedio en este mes de la mujer y es que, el estar en una plaza comercial concurrida, facilita a las mujeres acercarse al servicio, mencionó la coordinadora del programa.

“Ven la unidad y dicen ya estoy aquí, y ya las convencemos de aprovechar a lo mejor la salida a otra actividad y pueden aprovechar y venir únicamente les va a llevar en promedio unos 20 minutos quizás estar aquí y traer una identificación oficial”.



La Secretaria de Salud detecta alrededor de 400 casos nuevos en el estado anualmente. En este inicio de año se han detectado a 17 mujeres con cáncer en Tijuana.

A pesar de que el cáncer de mama sigue siendo el número uno, el cervicouterino, cada vez es más frecuente, a pesar de que es el único que puede prevenirse.



"Que están llegando más mujeres con cáncer cervical uterino, invasor y esto es lamentable porque es el único cáncer que se puede prevenir el cáncer de mama no se puede prevenir, se detecta tiempo en ningún otro cáncer, excepto el cervicouterino y es que nos están llegando más mujeres, ya con hemorragias cuando ya progresó, porque nunca se habían realizado un estudio de ese tipo, un papanicolaou”, agregó Eva Guerrero.

Este módulo rosa estará operando de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.