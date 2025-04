Mujeres trans se manifiestan en Tijuana en contra de las políticas de Donald Trump

TIJUANA- Este 31 de marzo, día de la visibilidad trans, la comunidad de Baja California envió un mensaje claro al presidente de EEUU, Donald Trump.

Mujeres trans de Tijuana bloquearon por cerca de 10 minutos los carriles normales de la línea internacional de San Ysidro.

“La estamos respaldando el día de hoy, porque sabemos que tienen un presidente que quiere quitar los derechos que con mucha lucha se han ganado, el mensaje el día de hoy es para las compañeras en Estados Unidos”, señaló la activista Brigitte Baltazar Lujano.

Rechazaron la postura del presidente de EEUU, quien ha firmado diferentes órdenes ejecutivas, que dicen, les arrebata sus derechos.



“Aquí estamos y no nos van a contar, ni nos van a desaparecer”, indicó la también activista Susana Barrales.



Señalan que Donald Trump las ha ofendido de diferentes maneras, pero que eso no frenará el avance que han percibido durante los últimos años.

“No porque el señor presidente nos ofenda, porque nos está ofendiendo de una manera muy agresiva, vamos a dejar de resistir, sin embargo, vamos a seguro trabajando, yo no había visto un movimiento así de mujeres trans”, agregó Barrales.

De acuerdo con las activistas, hay mujeres trans que pusieron fin a su vida en Estados Unidos como resultado de las políticas del presidente.

“Lamentablemente ya han regresado varias compañeras de los EEUU, han regresado con sentimientos muy encontrados, pero no estamos solas, ya podemos enfrentar parte de esta transfobia y lenguaje que nos daña psicológicamente, no tiene que ser un golpe o un asesinato, un nos quieren matar”, añadió Susana Barrales.

En el marco del Día de la Visibilidad Trans participaron en un conversatorio, donde expresaron que la transfobia sigue estando presente dentro de un sector de la sociedad.

“Creo que una de las cosas donde nos falta mucho es en el respeto a nuestra identidad, a veces la sociedad en comentarios dice ah ok las toleramos, no, yo no busco tolerancia de la sociedad, busco lo mismo que yo doy a la sociedad que es respeto, nos hace falta mucho trabajo todavía”, agregó Brigitte.

De acuerdo con la asociación Casita de Unión Trans, en Baja California suman cerca de seis hechos criminales contra mujeres trans en el presente año, el último ocurrió hace una semana y media en Tijuana.