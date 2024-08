¡No hubo regreso a clases! Maestros de BC mantienen paro por falta de pago

TIJUANA - Cerca de 18 mil maestros continúan en paro en Baja California debido a que no aceptaron los acuerdos de pago entre el gobierno estatal y representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Los maestros continúan exigiendo que se liquiden los adeudos atrasados para maestros activos y jubilados y el retroactivo de aumento salarial del 11.7 % para casi 3 mil interinos.

Esto a pesar de que el pasado viernes la gobernadora del estado Marina del Pilar Ávila Olmeda, había anunciado un acuerdo entre los sindicatos 2 y 27 del SNTE para pagarles 30 de agosto.

Amigas y amigos de Baja California, me llena de gusto informarles que el pago retroactivo para nuestros maestros, junto con sus prestaciones y el aumento salarial correspondiente, se realizará a partir del viernes 30 de agosto.



“Se me hace bien triste porque uno trabaja por necesidad, no por hobby”, dijo la maestra Gladis Karina Santiago.

Los inconformes señalan que los acuerdos anunciados por el gobierno fueron realizados con los dirigentes, pero no con los maestros. Indicaron que no quieren promesas, sino hechos.

Indican que reanudarán las clases hasta que el gobierno pague el adeudo y el retroactivo del 11 % .Foto: Daniel Andrade

“Desafortunadamente se ha confundido la palabra magisterio con dirigentes del sindicato, los dirigentes siempre han velado por la cúpula, por ellos, pero faltan a la máxima de obedecer a la base. La base nunca estuvo ni ha estado de acuerdo con acuerdos en la cúpula donde no se les considere”, explicó Marco Antonio Pacheco, coordinador.

Algunos de los afectados por el impago, señalan que han tenido que dedicarse a otras actividades para poder solventar sus gastos.

“Nos hemos tenido que dedicar a otras cosas, a otras actividades porque no nos llega el pago, a mí me deben dos ciclos, dos años. Yo hago chilorio para vender, carne adobada, doy clases particulares en la casa cuando no trabajaba para salir adelante porque pedía dinero prestado, estoy bien endeudada, así no se puede”, asegura Marta Sánchez Medina.

Pidieron a la sociedad comprensión, ya que dicen, solo exigen lo que les corresponde.

“El padre de familia se queda con esa idea de que nosotros somos los que no queremos, cuando ni siquiera se presta la situación para que así suceda, entonces esa es la parte que a mí me parece triste, que siempre nos quieran poner en contra de la sociedad”, agregó la maestra Gladis.

De acuerdo con la coordinadora regional del SNTE, son cerca del 75 % de los maestros los que no regresaron a las aulas.