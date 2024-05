“Nos estamos muriendo en vida”: protestan en garita por familiares desaparecidos

SAN DIEGO - Familiares de personas desaparecidas en Baja California realizaron una manifestación en la garita de San Ysidro la mañana de este sábado donde exigieron investigaciones con resultados tangibles, como ocurrió en el caso de los surfistas extranjeros, que en menos de una semana, localizaron a las víctimas y detuvieron a presuntos responsables del crimen.

Con bloqueos temporales en el carril de la línea Sentri, los integrantes de diversos colectivos de búsqueda entregaron folletos donde buscan la empatía de la ciudadanía y preguntan, "¿y tú qué harías si fuera tu hijo?".

“Nos estamos muriendo en vida y al gobierno no le importa”, dijo Bárbara Martínez, quien busca a sus dos hijos desaparecidos. La impotencia y desesperación la lleva hasta las lágrimas, pues han pasado 5 años sin ningún avance en la búsqueda de sus hijos y Bárbara está cansada de ver pasar el tiempo sin resultados. Por eso junto a familiares de desaparecidos como ella, decidieron realizar una protesta en la garita internacional.

“El número de desaparecidos va en aumento y el problema con esto es que los colectivos estamos siendo rebasados por el trabajo”, señaló Paula Sandoval integrante de los colectivos de búsqueda. Con lonas y fotografías de sus familiares, exigen una investigación puntual de las desapariciones y no solo en casos que se difunden en todo el mundo, como ocurrió con los surfistas australianos y el ciudadano estadounidense asesinados y localziados en un pozo días después.

“Por qué para ellos si hay 80 MP, 80 investigadores, 80 buscadores, por qué para ellos si hubo; yo no estoy en contra de que hayan sido localizados, bendiciones para sus familias, gracias a Dios fueron localizados, pero y nosotros qué, nosotros cuándo”, dijo Paula.

Para ellos es una lucha que no acabará hasta encontrarlos. Víctor Lozano, padre buscador, lleva ya cuatro años de la mano con los colectivos de búsqueda. Y hoy dice no querer afectar el flujo entre ambos países, pero sí hacer una llamada de atención a las autoridades.

“Seguir luchando seguir buscando nuestros hijos… No estamos entorpeciendo su paso, estamos pacíficamente, porque nosotros somos gente”, mencionó Víctor Lozano.

Y desde la garita lanzan un nuevo llamado.

“Que necesitan de nosotros como madres para que también a mí me puedan regresar aunque sea a uno de ellos”, dijo Bárbara.

“Nuestra gobernadora tiene que voltear a vernos, esto no es politiquería, esto es dolor puro, no podemos seguir con nuestra vida, no tenemos un duelo, no tenemos donde llorarles”, agregó Paula Sandoval.

Pues aseguran que en muchos de los casos, los años transcurren, las administraciones pasan, y simplemente los resultados no llegan.