Entregan pensiones del bienestar mujeres de 63 y 64 años en Tijuana

TIJUANA - Uno de los principales grupos de atención en Baja California son los adultos mayores de 60 años, pero particularmente las mujeres, así lo expresaron representantes de la Secretaría de Bienestar, durante una jornada de entrega de pensiones que se realizó este miércoles.



“Definitivamente es un apoyo muy grande para todos nosotros, que somos mujeres, mexicanas y luchadoras”, dijo Patricia Munguía, una beneficiaria.



Ella fue de las mujeres de 63 y 64 años en Tijuana que recibieron la Pensión Mujeres Bienestar, implementado por el actual gobierno federal.



Indicó que, para ella, es un importante apoyo, sobre todo ahora que fue intervenida quirúrgicamente.



“Yo vivo por parte de un hijo, apretaditos pero ya con esta ayuda va a ser un poco o mucho mejor para todos nosotros. Me operaron de un tobillo, tengo tres cirugías en un tobillo, ahorita estoy en casa, no me puedo mover mucho, pero tenía que venir por mi ayuda”, añadió la señora Munguía.

De acuerdo con autoridades, esta pensión pretende beneficiar a mujeres que aún no se incorporan a la Pensión de los Adultos Mayores, que en México comienza a partir de los 65 años.

Personas como Rosalba, quien depende solo de su esposo y ha sido víctima de la diabetes, contar con la seguridad de recibir tres mil pesos bimestrales ayudará a su economía.

“Principalmente para mis comidas, necesito yo comer pues puras verduras, más sano, por mi pierna que no tengo yo mi pie. Padezco la diabetes, me dañé un dedo y me lo cortaron, siguió la infección y fue por ese motivo que me quitaron mi pie”, relató.

El delegado del gobierno federal en el estado, Alejandro Ruíz Uribe, explicó que a lo largo del año irán incorporando a mujeres de 60 a 62 años.

“Ya cuando cumplan sus 65 se incorporan automáticamente, (a pensión del Adulto Mayor), van a comenzar a recibir sus tres mil pesos, vamos a incorporar poco a poco durante el año al resto del grupo que son de 60 a 65”, indicó el funcionario.

De acuerdo a la delegación del gobierno de México en Baja California, en esta entidad son 586 mil personas las que se encuentran adheridas a algún tipo de programa de apoyo federal.