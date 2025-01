Piden ayuda para localizar a Bryan “El licenciado” del Terán Terán

TIJUANA - Familiares de Bryan David Solis de 20 años piden ayuda para localizar al joven que se viralizó años atrás en redes sociales, al ser conocido como “El licenciado”, por vestir siempre de traje y limpiar autos en el crucero del bulevar Terán Terán en Tijuana. Pero de pronto todo cambió, ya que al día de hoy está desaparecido.



“Pero el domingo en la mañana, ya no estaba en la cama y ya desde ahí no lo hemos vuelto a ver, tenemos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, ya cinco días sin saber de él”, dijo a Telemundo 20, Aracely, madre de Bryan.

Las búsquedas comenzaron cerca de donde Bryan acostumbraba trabajar. También en los sitios donde se reportaron personas sin vida localizadas en el área, ninguno de los cuerpos encontrados era el de el de su hijo.



“Mi hermana fue al Semefo y me dijo no, no es él, no es tu hijo, el que tenía tenis negro, con rojo, es una persona mayor. Mi hija y mi yerno fueron al Boulevard 2000, y me dicen que tampoco es el Bryan. Porque lo miraron bien y preguntaron a la policía y dijeron que no era él”, mencionó Aracely.

El pasado lunes, su madre acudió a la Fiscalía a poner el reporte y ayer por la tarde, las autoridades emitieron una pesquisa para localizarlo. Sin embargo, su mamá ha tenido una serie de llamadas donde la amenazan y tratan de obtener dinero a cambio de supuesta información para la localización de Bryan.

“Y luego que me hablan para amenazarme que a mi hijo lo tienen secuestrado que quieren que les de $ 20,000 pesos por él que les de dinero”, indicó

Su madre relató que en días recientes había estado un poco desorientado, ya que desde pequeño fue diagnosticado con epilepsia, enfermedad que le ha dejado secuelas y que ha afectado su comportamiento.

“Como que se le paran neuronas en la cabeza como que pierde la memoria, no sabe quién es y le hablas y le dices quién eres y dice Arcángel, Miguel, puras cosas de Dios”, explicó la madre del joven.

Hoy solo pide ayuda para localizar a su hijo, dice que le han manifestado que lo vieron cerca de la garita, pero ninguna información ha sido confirmada y de Bryan, “El licenciado” aún nada se sabe.

“Y ahora estoy temblando de nervios de qué hacer, ni dónde buscarlo ni nada, yo le quiero pedir a Todos que me ayuden a buscarlo donde quiera que esté que sí, por favor alguien de su colonia lo mira por ahí que me llamen”, puntualizó.

La última vez que se supo de él, vestía una chamarra rompe vientos y pantalón de color negro y tenis negros con rojo. Cualquier información para dar con su paradero puede proporcionarse directamente al 911 o 089.