Piden congelar “Ley de Infancias Trans” en BC

TIJUANA- Integrantes del Consejo Estatal Vida y Familia, alzaron la voz en contra de la aprobación en Baja California de la “Ley de Infancias Trans”. Indicaron que solicitaron al Poder Ejecutivo del Estado, que congele esta norma para que no tenga efecto en la entidad, de no ser así, advirtieron que acudirán a instancias internacionales.



¨Solicitando a la gobernadora Marina del Pilar que vete esta iniciativa, ella tiene la facultad para hacerlo¨, expuso Jesús González Muñoz, miembro del consejo.

Los inconformes, reconocieron que no será un camino fácil.

¨Obviamente no va a ser algo rápido, va a ser una lucha que va a llevar su tiempo, pero para eso están los instrumentos legales que de uno te lleva a otro y hay que cubrirlos, una queja en Derechos Humanos, que si es un amparo. Para acudir a las instancias internacionales debe de ser de esa manera, cubrir todo para llegar a un punto. No llevamos prisa, la lucha cultural va a llevar su tiempo, pero queremos que el gobierno sepa que no la tiene tan fácil¨, señaló la abogada Reina Ramírez.

Indicaron que esta ley tendrá repercusiones en distintos rubros, en especial en el sector educativo que es donde podría generarse la mayoría de los cambios de identidad de género.

¨La afectación va a ser grandísima en todos los ámbitos, en el educativo, por ejemplo, si comienzan estos cambios ya los niños podrán ir vestidos con sus faldas, o viceversa, los niños podrán entrar al baño de las mujeres o las mujeres de los hombres¨, detalló González Muñoz.

Por último, señalaron que parte de su molestia radica en que el tema fue poco socializado y esto no debió ser así, ya que involucra a menores de edad y es por esto que el Consejo Estatal de Vida y Familia, se ha enfocado en dar a conocer las consecuencias negativas que puede generar

¨Tenían que haber socializado este tema, tenía que haber habido estos foros de encuentro con padres de familia, con personal educativo, profesionales de la salud, pediatras, psicólogos, todo antes de las votaciones, no ahora que ya lo pasaron¨, concluyó Jesús González Muñoz.