Playas contaminadas en Tijuana y Rosarito previo a Semana Santa

TIJUANA- Se acerca la Semana Santa y las playas son uno de los destinos principales para los vacacionistas. Sin embargo, de acuerdo con los últimos muestreos tomados en las playas de todo México, hay algunas que salieron con un alto grado de contaminación.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dio a conocer que a nivel nacional, cuatro de las seis playas más contaminadas en todo el país, cuatro se encuentran en Baja California. Algo bien conocido por ambientalistas como Rosario Norzagaray, gerente de residuos marinos en Costa Salvaje.

“Nuestras playas han estado contaminadas por muchos años, pero no se decía o no había estos monitoreos como los hay ahora”, dijo Rosario a Telemundo 20

Según el monitoreo realizado previo a la semana santa, playas de Tijuana y Rosarito se encuentran en la lista negra por el alto grado de contaminación detectado en las muestras.

“Solamente dos Playas de Rosarito y 2 de Tijuana, yo lo veo como un todo y si desde nuestra ciudades estamos arrojando todas nuestras aguas residuales, prácticamente sin tratar hasta allá, pues yo no me metía en ninguna, estoy hablando a título personal, porque esto no es nuevo, es una situación crónica”, destacó la activista.

Algo que turistas como Lupita Valdez, originaria de Guanajuato lamentan, al no poder disfrutar de sus vacaciones.

“Si provoca que no pueda uno disfrutar por ejemplo ahorita que vengo si veo todo cerrado cuando es una temporada alta. Ahorita nada más jugando en la arena, como venimos de afuera, tenemos que aprovechar”, mencionó.

Además de contaminadas, las playas de Tijuana se encuentran en medio del caos tras las obras que se realizan en el malecón y que pueden ser un riesgo para quienes se acerquen a la zona. Por lo que Protección Civil y la Secretaría de Desarrollo Urbano buscarán reforzar la zona para garantizar un tránsito seguro de los visitantes.

“Lamentablemente estamos en una situación que nunca se había dado en Tijuana en una Semana Santa, donde no se pueden utilizar las playas como se debe, por malas decisiones de la administración pasada. pues ni modo, es nuestra realidad y tenemos que informarle a la ciudadanía en qué decisión vamos a tomar”, señaló Ismael Burgueño, Alcalde de Tijuana.

Comerciantes como Mario, esperan con ansias la temporada alta para recibir a los visitantes y no afectar su economía. No pierde la esperanza de que a pesar de la contaminación o la obra en construcción los turistas abarrotan la zona.

“Si claro que va a venir no hay falla siempre en verano es seguro que la gente viene”, dijo Mario.

En México se analizaron las condiciones de más de 280 playas, donde la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, realizó las pruebas necesarias para determinar cuáles son aptas para bañarse y así evitar infecciones y enfermedades gastrointestinales, en la piel y los oídos a causa de la contaminación.