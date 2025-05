Continúa prófugo sujeto que asesinó a mujer en el Hospital General de Tijuana

TIJUANA- Algo insólito se registró en el hospital general de la ciudad de Tijuana, un hombre se hizo pasar por personal de salud para arremeter contra la vida de una persona.

En las imágenes de cámaras de seguridad se observa a un hombre vestido de enfermero, quien espera el momento preciso para ingresar al área de urgencias y dispararle a una mujer, que, según el reporte policial, había ingresado un día antes por una agresión armada a la que había sobrevivido.

Sin embargo, luego de recibir atención en el mismo centro hospitalario perdió la vida.

Este hecho conmocionó a la señora Elodia, quien considera, prevalece el entorno de inseguridad.

“Ya sé, muy mal, la verdad que están, pero terribles, ya no se puede francamente vivir ya”, señaló la ciudadana.

Y es que personas como ella se cuestiona cómo es que el hombre ingresó y también escapó a pesar de la vigilancia que existe en el hospital.



“Que estuvo bien feo, que se metió la persona disfrazado de enfermero, sabrá Dios, y que llegó a rematar a la persona. Que tristeza. Aunque según dicen que no había guardias y que no sé qué, que no estaba, quién sabe, además todo el tiempo andan dormidos”, expresó.

Otros, como Efraín, que se había retirado del hospital unos minutos antes del ataque, comenta que no hay protocolos de seguridad bien establecidos.

“No es muy seguro, oye que entre una persona y con la guardia que hay ahí, qué quiere decir eso, que no ponen atención a la gente que entra, y ahorita entré por allá y me mandaron por acá que no puedo salir por donde entré”, dijo el paciente.

La Fiscalía detalló que se inició una carpeta de investigación, en tanto, el hospital continúa con la atención normal a la ciudadanía.

Tras los hechos autoridades realizaron un fuerte operativo en la zona buscando al responsable, sin embargo, hasta el momento sigue libre.