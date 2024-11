Madrugan Tijuanenses para aprovechar el Black Friday en San Diego

TIJUANA- Al vivir en frontera, el viernes negro se aprovecha en ambos lados, por eso muchas personas madrugaron para ganarle a las filas de cruce y llevarse antes que nadie los mejores precios.

“Me metí primero a la aplicación y valía 150 más taxes que son como 20, menos de 180 dólares por esta televisión de 55 pulgadas, había unas de 65 pulgadas que estaban como 30 más pero vale la oferta la verdad”, dijo Alejandro.

Así es como regresaron algunas personas a Tijuana este Viernes Negro, cargando entre dos una televisión. Y es que dicen, para ciertas compras no necesitaron hacer largas filas.

En tanto, hay quienes decidieron cruzar temprano para estar en las aperturas de las tiendas. Las filas hacia San Diego en las primeras horas del viernes les permitieron llegar muy rápido.

“Me fui a las 7, crucé, media hora o 25 minutos en cruzar, rápido y pues a lo que iba. Estaban repletas las tiendas, haciendo fila las de marca Nike, Levi's y esas, a donde iba no hice fila estaba tranquilo”, compartió Mario.

Raymundo Chávez también comentó a TELEMUNDO 20 que “normal, crucé caminando como a las seis de la mañana, aprovechamos parte de la mañana y de las ofertas”.

Sin embargo, no todos regresaron con compras, para otros no sirvió la desvelada ya que no encontraron las grandes ofertas esperadas.

“Primeramente que se nota la inflación que hay en Estados Unidos, la crisis que está pasando California porque todo está carísimo, ofertas no encontramos. Iba a observar y a ver qué encontraba bueno y la verdad no encontré nada, no sé qué está pasando, pero creo que es la inflación”, relató la señora Leticia.

Considera que en años anteriores las rebajas eran más notorias y sucedía en todas las tiendas.

“Demasiadas rebajas, en otros años sí valía la pena venir, la desvelada y la cruzada, la fila y todo. Hoy me quedé sorprendida porque solo fui a dos tiendas y no ponían nada, ya ve que los anuncios”, concluyó.