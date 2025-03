Reportan grave a mujer trans atacada a balazos; piden no ser violentadas 

TIJUANA- Una mujer trans fue atacada a balazos cuando se encontraba sobre la calle Primera de la Zona Centro. Tras el hecho ocurrido la noche del martes, fue trasladada al Hospital General de Tijuana, donde está recibiendo atención.

Su estado de salud es delicado, según informó Susana Barrales, de Casita de Unión Trans,

“Está en peligro, pero estable, es lo que los médicos me acaban de decir. Me dieron explicaciones de todo lo que le hicieron, le dieron tres balas, impactos que le dieron a la compañera, está en peligro, pude hablar con ella igual, recaudar información que necesitaba yo para seguir apoyándole”, dijo la activista.

La víctima fue identificada como Ericka de 62 años originaria del estado de Puebla.

Susana Barrales dijo que ella no se dedica al sexo servicio, como llegó a mencionarse.

“Justo decían, una trabajadora sexual, pero no se dedicaba al trabajo sexual, ya desde ahí nos empiezan a violentar a la comunidad, no todos se dedican al trabajo sexual. Hay abogadas, estudiantes, licenciadas, enfermeras, maestras, hay una población donde nosotros podamos hacer lo que queramos, pero falta las oportunidades que no se nos dan y se nos cierran las puertas”, añadió.

La representante de la comunidad trans pidió mayor seguridad, pues lamenta que estas acciones sigan ocurriendo.

La Policía Municipal dio a conocer que el presunto responsable del ataque fue detenido unas cuadras adelante del lugar donde se realizó el ataque. Fue identificado como Gael “N” de 17 años.