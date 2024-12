“Que respete nuestros estatutos”: Maestros se manifiestan contra reforma al ISSSTECALI

TIJUANA, Baja California- Nuevamente una mega marcha se llevó a cabo en las principales calles de Tijuana en la que trabajadores de la educación abarrotaron las vialidades teniendo en común una exigencia.

“Que respete nuestros estatutos, ahí está claro, la exigencia de la base se tiene que respaldar por parte de nuestros representantes sindicales y no están aquí”, dijo el maestro Marcos Bravo.

Se trata de maestros de la sección 37 quienes salieron a las calles para manifestarse en contra de una reforma al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Municipio y del Estado de Baja California (ISSSTECALI).



Durante casi dos horas de marcha, los inconformes abarrotaron la glorieta Cuauhtémoc en la Zona Río, donde con pancartas y gritos, exigieron a la gobernadora del estado Marina del Pilar Ávila Olmeda, detener la reforma y que los representantes sindicales tomen decisiones sin tomar en cuenta las exigencias de la base trabajadora.

“Hoy lo que estamos pidiendo aquí en esta reunión región Tijuana es que nuestros líderes nos representen, hay algunos aquí, pero ocupamos a nuestro líder máximo. Lo que estamos pidiendo es no a la reforma al Issstecali. Hoy estamos demostrando la unidad de la base magisterial en Tijuana”, mencionó el maestro Juan Luis Velazco.



Reconocen que son necesarios los cambios en el organismo y que los manejos no han sido los correctos, sin embargo, piden no ser ellos quienes se vean afectados.



“Hay muchas cosas de fondo, el Issstecali está en quiebra porque durante muchos años fue caja chica del gobierno, hoy lo que estamos pidiendo es que se haga una auditoría externa, transparente y que sobre todo sea pública, para saber en qué condiciones y quien se robó el dinero, los maestros no podemos pagar los platos rotos”, añadió Juan Luis.



Hasta el momento, las autoridades del estado han señalado que no habrá una reforma en el presente año, pero que estarán llevando a cabo mesas de diálogo para establecer los posibles cambios.



“Entonces se tendrá que tener ya una propuesta, en este momento no hay una y no hay manera de revisar cómo viene”, comentó la maestra Martha Campos



Uno de los aspectos que puntualiza el magisterio es que habrá una modificación al sistema de jubilaciones.

De acuerdo con el gremio que asistió a la marcha, fueron cerca de 5 mil maestros los que se manifestaron este jueves. Esto provocó que miles de alumnos se quedaran sin clases, aunque indicaron que les dejaron actividades en línea.