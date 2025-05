Se alista otra “carnita asada” contra la gobernadora de B.C. y el alcalde de Tijuana

TIJUANA - Este fin de semana el carbón encendió los ánimos en una carne asada masiva la capital de Baja California. La plaza de los Tres poderes en Mexicali reunió a miles de personas en una protesta sumamente peculiar en contra del actual gobierno con una carne asada masiva.

Esta misma protesta busca ser replicada en la ciudad de Tijuana en la explanada de Palacio Municipal, sitio donde desde hace años se dejaron de realizar concentraciones masivas por antiguos daños en la estructura del inmueble.

De acuerdo con las autoridades de Protección Civil, después del reciente sismo de abril, todavía no cuentan con un dictamen estructural del sitio, por lo que hasta el día de hoy no recomiendan la concentración masiva de personas en el lugar.

“Se está haciendo todavía un estudio en lo que viene siendo Palacio Municipal, no se nos ha entregado todavía un dictamen todavía como tal, nosotros habíamos comentado que hasta que no tuviéramos un dictamen, la recomendación es de no hacer eventos en la explanada, hasta no tener el dictamen que se está haciendo por parte de un externo”, dijo a Telemundo 20 José Luis Jiménez, director de Protección Civil de Tijuana.

El director mencionó que de efectuarse en este municipio realizarán un monitoreo en la zona ante los posibles riesgos que pudiera representar.

“La aglomeración de la gente, que las mismas rutas de evacuación se bloquean, aunque sea un lugar abierto tienes que tener tus rutas de evacuación, lo que pueda surgir una estampida o algo y pueda salir gente lastimada, que es lo que normalmente sucede cuando hay muchas aglomeraciones en lugares abiertos”, añadió José Luis Jiménez.

La Plaza de los Tres poderes en Mexicali reunió a miles de cachanillas, quienes además de las carnes asadas, música y piñatas con la figura de la gobernadora, gritaron al unísono: ¡Fuera Marina!

Ante esto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum se pronunció la mañana de este lunes luego de manifestación que surge tras las especulaciones en torno a la revocación de la visa de la gobernadora y la de su esposo Carlos Torres.

“Sí. Habría que ver quién fue por la carne asada y quién fue por… No. Nuestro apoyo a Marina del Pilar. Ella ha hecho muy buen trabajo al frente del gobierno de Baja California. Y no hay nada que tenga que ver con una investigación que conozca la Fiscalía General de la República”, expresó la mandataria.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila, no ha emitido algún comentario respecto a la manifestación en su contra, pero hay quienes opinan que una manifestación así no hace la diferencia.

“Algo más que una manifestación, atender la Juventud, por ejemplo, a mí me toca trabajar en las escuelas irles a dar pláticas de prevención, porque ahorita porque ahorita la juventud está muy desordenada, descarriada”, mencionó María Flores, residente de Tijuana.

Mientras que ciudadanas como María afirman que la ciudadanía debe alzar la voz con o sin carnita asada de por medio.

“Pues no están muy equivocados, por cómo andamos con la inseguridad (…) Yo digo que hay que hacer fuerza, porque si no nunca salimos de donde mismo, donde estamos anclados y siempre tenemos el miedo de salir a la calle porque la inseguridad está pesada”, señaló María Dolores Zúñiga, residente de Tijuana.

Mientras que la presidenta de México destacó la libertad de expresión y el derecho a manifestarse ante esta iniciativa que ya ha sido adoptada por colectivos y familiares de víctimas de algún delito que se sumaran a esta movilización social el próximo sábado 24 de mayo en Tijuana.

“Quien no esté de acuerdo, pues que se manifieste, somos un país libre, todos se pueden manifestar en contra de algo, aquí no hay represión”, destacó la Presidenta de México.