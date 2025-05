Sector automotriz de BC celebra la reducción de aranceles impuestos por EEUU

BAJA CALIFORNIA - Como un verdadero respiro, pero ‘sin cantar victoria’, así es como el sector industrial de Baja California ha tomado la noticia de la reducción de aranceles al área automotriz. Destacan que esto se debe a que EEUU depende de lo que en México se fabrica.

“Desde que se reduce el arancel para nosotros es algo positivo, es resultado del diálogo y las conversaciones a nivel estratégicas de dos países”, explicó Federico Serrano, presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación de Tijuana (Index Zona Costa).

Indicaron que el hecho que el arancel a los autos fabricados en México y exportados a Estados Unidos haya disminuido del 25 al 15 por ciento representa un avance hacia lo que todos desean, que sea 0 por ciento.

Destacan que en Baja California hay presencia de armadoras y fabricantes de componentes, pero que desde el 3 de abril que entró en vigor el 25 por ciento de aranceles, ninguna empresa optó por irse de la región, por lo que ahora el reto es mantener las inversiones.

“Son armadoras que no se van desaparecer de la noche a la mañana, son armadoras que no van a cambiar en un día a otro lugar. Estados Unidos no deja de tomar en consideración que México tiene talento, tiene capacidad, tiene personal, tecnología implementada, diseño, esos factores han ayudado para ser competitivos”, añadió Serrano.

Aunque sí hubo empresas que tuvieron que reducir plantillas, esperan que esta baja en el impuesto permita que la certidumbre les favorezca.

“Sí ha habido cierre de empresas o disminución de plazas de trabajo, pero considero que esto va a llegar a la normalidad, espero que las negociaciones que se están realizando en Washington, por parte del secretario de economía nos lleven a buen puerto”, concluyó el presidente de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay, José Luis Contreras.