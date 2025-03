Suspenden clases en cinco municipios de Baja California ante pronóstico de lluvias

TIJUANA- La gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda dio a conocer la suspensión de clases para este jueves 13 de marzo en los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada, Tecate y San Quintín.

Esto de debe a el pronóstico que indica que se presentarán lluvias fuertes, viento con rachas de 40 a 50 km/h y nieve o aguanieve en sierras de Baja California. La mandataria exhortó a la ciudadanía a reducir la movilidad y extremar precauciones al manejar.

En tanto, autoridades de Tijuana se preparan para la llegada de esta nueva tormenta invernal que se pronostica sea más intensa que las lluvias que ya han golpeado la ciudad en días recientes.

Los riesgos en zonas vulnerables pueden ser cada vez mayores y será justo durante las primeras horas de la mañana de este jueves, cuando se espera una mayor cantidad de precipitación, tormenta eléctrica y fuertes vientos, por lo que hay quienes ya toman medidas preventivas-

“No nosotros no salimos, estamos bien, para no exponernos a la lluvia,”, dijo Marina Aguilar residente del arroyo Alamar en Tijuana.

Y es que cada lluvia complica el acceso principal para residentes de la zona donde habita Marina, quien pone de su parte para evitar acumular basura en las calles que provoquen más inundaciones pues la tormenta que impactará según el pronóstico, será de mayor intensidad que las lluvias recientes que se han registrado en la región, explicó a Telemundo 20 el director de Protección Civil, José Luis Jiménez.

“El pronóstico sí es más fuerte de la lluvia por la mañana y la alerta por las tormentas eléctricas en las partes altas de la ciudad, eso es lo que no ha cambiado hasta ahorita”, apuntó.

Protección Civil monitorea el paso de la tormenta que puede generar complicaciones en diversas zonas de la ciudad, durante y después de las precipitaciones.

“La tormenta va a generarnos lluvias intensas entre las cinco de la mañana y las nueve de la mañana. Las temperaturas van a descender un poco más entre los 15° y 14°. Podríamos esperar hasta los 12 mm en este corto periodo de tiempo, mencionó Miguel Ceballos, Subdirector operativo de Protección Civil.

El riesgo aumenta en zonas vulnerables por lo que se han establecido recorridos preventivos por la dependencia.

“El suelo está saturado con esta poca agua que tenemos, ya está saturado de agua y nos puede generar esas corrientes de bajada de aguas rápidas más hacia las partes altas de la ciudad(…)nos generan estas inundaciones que son zona río, Vía Rápida, lo que es hacia la zona centro, en la colonia Castillo y las bajadas de agua rápida, como el cañón del Sainz, el cañón del Pato que es donde normalmente siempre nos da esa dificultad al momento de unas lluvias fuertes”, agregó el director de Protección Civil.

También se esperan vientos fuertes y en colonias vulnerables o asentamientos irregulares donde los llamados tomas clandestinas de electricidad conocidos como “diablitos” proliferan en casas como la de Juan, donde el riesgo de cortocircuitos, caídas de postes y árboles es mayor.

“Pues si no los pone bien, si puede haber algún riesgo o un corto nomás”, dijo Juan Carlos Silva, quien utiliza este tipo de conexiones eléctricas en casa.

Por lo que recomiendan no echar en saco roto las medidas preventivas.

“Si no ocupamos salir, no salir de casa, si ocupamos salir manejar con todas las precauciones, no porque veamos que hay poca agua corriendo sobre las vialidades, no va a ser importante en el sentido de que pueda llegar a arrastrarnos tanto en vehículos como caminando”, añadió Miguel Ceballos.

Las autoridades municipales también determinaron el cierre preventivo de playas de Tijuana por el alto oleaje y las corrientes marítimas atípicas que se registra ante el mal temporal.

Protección Civil exhorta a la comunidad para estar al tanto de los canales oficiales de información.