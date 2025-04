Fieles tijuanenses oran y lamentan el fallecimiento del Papa Francisco

TIJUANA - En todo el mundo las reacciones tras la muerte del papa Francisco han sido de profunda tristeza para los fieles católicos que recuerdan su pontificado y su mensaje de esperanza y fe que transmitió hasta su último día este domingo de pascua en el Vaticano. Menos de 4 horas después, las autoridades eclesiales anunciaron su deceso y la comunidad católica reza tras su partida.

“Vamos a estar todos muy tristes, no lo sabía yo, hasta ahorita estoy sabiendo, se siente en el pecho, ahorita que me dijiste, yo lo sentí que me pegó así”, dijo a Telemundo 20 David Ríos, quien acudió desde muy temprano a la iglesia este lunes.

Con campanas al viento, oraciones y plegarias, la comunidad católica en la frontera vive el luto tras la muerte del primer Papa de origen latinoamericano, que aseguran dejará un gran vacío y un legado que vivirá para siempre.

“Un gran vacío … Muy triste, porque dejó un legado. El Papa Francisco fue un Papa humilde, con muchos mensajes para todo el mundo, todavía tuvo la oportunidad del último mensaje en silla de ruedas, dar la bendición a todo el mundo, pero muy triste”, señaló Martha Villarreal, quien asistió a la ex catedral de Tijuana a rezar por su descanso.

Fieles católicos como Ramón, se dieron cita en el santuario en la zona centro para orar por quien estuvo 12 años como sucesor de Pedro.

“No tengo palabras porque está reciente, que en paz descansé, me quedé hasta en shock yo cuando me enteré en la mañana. Gracias a Dios que lo miré por última vez en televisión y no esperaba yo que se nos fuera este día tan especial”, mencionó Ramón.

Y jóvenes como Franco aseguran que mantienen viva su fe gracias al legado que ha dejado el Papa Francisco en la juventud católica alrededor del mundo.

“Fue el Papa que disfrutamos los jóvenes, fue el Papa que disfrutó mi generación, fue el Papa que nos dio esas palabras de aliento y que nos ha motivado a seguir adelante en la fe. El Papa ya tenía una salud deteriorada, sin embargo, nos dejó un vacío a la comunidad católica por su partida”, expresó Franco Camarena, quien en un futuro busca ingresar al seminario y comenzar con su camino y preparación formal dentro de la iglesia.

Con profunda tristeza la comunidad católica en la frontera lo despide, pero mantiene viva la fe por el legado que dejó su papado.