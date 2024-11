“Vamos a morir”: Bomberos de Tijuana se manifiestan contra reforma de jubilación

TIJUANA, Baja California - Bomberos sindicalizados de Tijuana realizaron una manifestación en contra de una reforma al Issstecali que pretende que los bomberos deban jubilarse hasta los 68 años, pues consideran que el trabajo físico que requiere ese oficio no puede compararse a otros como los de oficina.

"O vamos a morir en una estación o vamos a morir en un incendio, eso es lo que va a pasar", señaló Julio Samaniego, delegado sindical en Tijuana, quien agregó, "quieren que laboren hasta los 68 años, imagínese un bombero de 50 o de 55 años ya no es un bombero proactivo como todos, sí, es un encargado y tiene un conocimiento, una madurez en el trabajo, pero no rinde lo mismo que una persona de 20, 22, 25 años".

Los bomberos explican que actualmente no hay una edad establecida para una jubilación, pero se requiere cuando menos de 30 años de servicio, incluso piden que ese rango disminuya cuando menos a 25.

Tan solo en Tijuana, son cerca de 250 bomberos los que cuentan con una base y dicen que se verían afectados con esta reforma.

"Entonces no podemos permitir eso, es injusto, tenemos nuestros años y queremos ya jubilarnos, a algunos compañeros les falta un año, dos, cinco años, estamos esperando para irnos y poder disfrutar de nuestras familias, porque también este trabajo es desgastante para ellos, los dejamos mucho tiempo solos, con la zozobra de si vamos a regresar o no", señaló el bombero Joaquín Herrera.

Elementos como el señor Alcober, quien se desempeña como mecánico en la corporación de bomberos, explica que a cierta edad el cuerpo no responde igual y que ya cuesta mucho realizar actividades demandantes.

"Ahorita ando pero ya ando casi obligado porque me duelen mucho mis pies, como sufro de la diabetes y otras enfermedades, eso hace que ya me sienta cansado para estar aquí. Soy mecánico, estoy en los talleres pero sigo activo todavía. Es algo pesado porque es puro equipo pesado lo que hay que trabajar, aquí no hay que decir no", explicó.

Al respecto, el consejero jurídico de Baja California, Juan José Pon, señaló en la conferencia mañanera de la gobernadora que por el momento no hay una reforma legal al Issstecali, pero se contemplan diferentes variables en mesas de trabajo.

"Se están compartiendo las variables que deben analizarse para en su caso poder proponer una iniciativa de reforma, al momento no podría yo afirmar que va haber una modificación en la edad, de salarios a umas, etc", informó.