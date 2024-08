Vinculan a proceso a presuntos homicidas de dos taqueros en Tijuana

TIJUANA- La Fiscalía General de Baja California, dio a conocer la detención de tres hombres que presuntamente están relacionados con el homicidio de Guillermo Hernández y su hijo, ocurrido el 16 de julio en el puesto de tacos “Don Memo”, en la colonia Independencia en Tijuana.

Indicaron que la detención de logró después de analizar videos de vigilancia y testimonios obtenidos por la agencia estatal de investigación.

“Se logró identificar a los agresores y los agentes del ministerio público en la fiscalía especializada obtuvo mandamientos judiciales, órdenes de aprehensión”, señaló Rafael Orozco, Fiscal Central.

Los imputados por estos hechos son Gabino “N”, Carlos Antonio “N” y Óscar “N”, quienes ya se encuentran bajo investigación por homicidio calificado con ventaja y además fueron vinculados a proceso.

El Fiscal Rafael Orozco indicó que se pudo determinar que dos de los detenidos, también tienen relación con el ataque armado ocurrido al exterior de las inmediaciones de la Guardia Nacional, el 15 de julio, donde resultó una persona lesionada por arma de fuego.

“En este caso no podemos dilucidar al 100% todavía qué fue lo que aconteció, no hay una relación entre las víctimas de la guardia y de la taquería, el móvil de este hecho, no nos queda claro todavía”, indicó el Fiscal.

Mientras tanto, en la escena del crimen continúa un altar recordar a padre e hijo, a quienes la gente llamaba Los Memos.