Israel considera un ataque militar contra Irán, según fuentes

Si Israel lleva a cabo una acción militar contra Irán, lo más probable es que sea sin el apoyo de Estados Unidos, dijeron las fuentes.

Israel está considerando emprender acciones militares contra Irán —probablemente sin el apoyo de Estados Unidos— en los próximos días, incluso mientras el presidente Donald Trump mantiene conversaciones avanzadas con Teherán sobre un acuerdo diplomático para reducir su programa nuclear, según cinco personas con conocimiento de la situación.

Noticias California 24/7 en Telemundo 20. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Israel se ha vuelto más serio respecto a un ataque unilateral contra Irán, ya que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán parecen estar más cerca de un acuerdo preliminar o marco que incluye disposiciones sobre el enriquecimiento de uranio, que Israel considera inaceptables.

Un ataque o acción unilateral por parte de Israel contra Irán representaría una ruptura drástica con el gobierno de Trump, que se ha opuesto a esa medida.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

El gobierno de Trump espera una respuesta de Irán sobre la propuesta de un acuerdo nuclear, y Trump ha declarado públicamente que Teherán ha endurecido su línea en las negociaciones.

La idea de un nuevo frente en un conflicto latente ha llevado al gobierno de Trump a ordenar a todas las embajadas cercanas a misiles, aeronaves y otros activos iraníes (incluidas las misiones en Oriente Medio, el norte de África y Europa del Este) que envíen cables con evaluaciones sobre el peligro y medidas para mitigar los riesgos para los estadounidenses y su infraestructura, según dos fuentes cercanas.

Funcionarios estadounidenses y de otros países están en alerta ante la posibilidad de un ataque israelí contra Irán, según los funcionarios.

La Casa Blanca no ha informado a los legisladores de alto rango sobre el tema, según han dicho un asesor y un funcionario estadounidense.

Una de las principales preocupaciones es que Irán tome represalias contra el personal o los activos estadounidenses en la región por cualquier acción. Israel, que depende de la inteligencia u otra asistencia directa y logística de Estados Unidos, podría estar en condiciones de tomar medidas unilaterales contra Teherán, según la fuente. Ni las fuentes ni los funcionarios tenían conocimiento de ninguna participación planeada por Estados Unidos en la posible acción. Estados Unidos podría apoyar con reabastecimiento aéreo o intercambio de inteligencia en lugar de apoyo cinético, pero las fuentes y los funcionarios tampoco conocían planes al respecto en este momento.

Funcionarios estadounidenses han anunciado la salida voluntaria de empleados no esenciales de la región. El Departamento de Defensa también anunció la salida voluntaria de familias de militares de toda el área de operaciones del Comando Central de Estados Unidos.

El comandante del CENTCOM, general Erik Kurilla, debía testificar en el Capitolio el jueves, pero la audiencia se pospuso la noche del miércoles sin explicación. Una fuente cercana afirmó que Kurilla debía centrarse en esta situación en desarrollo.

Otro posible factor: Irán está reconstruyendo sus defensas aéreas estratégicas, y los ataques tripulados pronto serán exponencialmente más peligrosos para los pilotos israelíes. En octubre, Israel dañó casi todos los sistemas de defensa aérea estratégica iraníes (principalmente los S-300), pero gran parte del daño se produjo en los radares u otras partes que pueden reconstruirse. Es posible que la ventana de Israel para realizar ataques tripulados, sin verse amenazado por las defensas aéreas estratégicas coordinadas de Irán, se esté cerrando.

El presidente Donald Trump dijo el martes en una reunión en la Oficina Oval con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que Estados Unidos debería tomar el control de la Franja de Gaza.

Si bien Israel probablemente preferiría el apoyo militar y de inteligencia de Estados Unidos para sus ataques, especialmente contra las instalaciones nucleares iraníes, en octubre demostró que puede hacer mucho por sí solo.

Michael Knights, del Instituto Washington para la Política del Cercano Oriente, afirmó que la evacuación del personal no esencial de la Embajada de Estados Unidos en Irak enviará a Teherán el mensaje de que Trump no necesariamente impedirá que Israel lance un ataque contra Irán.

"Se trata de intentar que Irán respete la voluntad del presidente", declaró Knights.

Irán no ha cumplido el plazo de dos meses que Trump estableció para llegar a un acuerdo sobre las actividades nucleares del país, y el presidente está frustrado, afirmó.

Tanto Knights como una fuente con conocimiento del asunto afirmaron que no estaba claro si Israel lanzaría un ataque militar limitado ahora o esperaría a que las negociaciones nucleares avanzaran.

Trump ha expresado su creciente frustración por la postura de Irán en las recientes conversaciones indirectas, presentando a Teherán como inflexible y lento.

"Solo piden cosas que no se pueden hacer. No quieren renunciar a lo que tienen que renunciar", declaró Trump a la prensa el lunes. "Buscan el enriquecimiento. Nosotros no podemos permitir el enriquecimiento".

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.