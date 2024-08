Matan a tiros a cinco mineros en el sur de Ecuador

QUITO, Ecuador - Al menos cinco mineros fueron asesinados y otros tres fueron heridos en un sector rural de una región minera del sur de Ecuador, escenario frecuente de ataques de bandas criminales, informó un funcionario policial el martes.

En un mensaje en la red social X, antes Twitter, la policía del país andino indicó que en horas de la mañana se produjo un ataque entre integrantes de grupos armados organizados en una mina del cantón Camilo Ponce Enríquez”, de la provincia de Azuay, donde murieron los mineros.

Agregó que efectivos de esa institución y militares realizan las investigaciones.

Un agente policial en la zona, que pidió no ser identificado porque no estaba autorizado a dar declaraciones, confirmó a The Associated Press el número de víctimas y de heridos. La AP también consultó a la Fiscalía acerca de este suceso, pero no obtuvo una respuesta de inmediato.

Las primeras informaciones de la zona, situada a 210 millas al sur de la capital, señalan que las autoridades fueron alertadas por pobladores sobre una balacera.

En esa zona, donde se explota principalmente oro, está bajo estado de excepción desde el 2 de julio como respuesta de la autoridades a la creciente espiral de violencia. Allí también rige un toque de queda que restringe la circulación entre las 10 pm y las 5 de la mañana.

Durante este año, este territorio de la provincia austral de Azuay, al sureste de Quito, la capital, se ha convertido en escenario de violentos ataques a concesiones mineras, que buscan controlar dos bandas criminales: Los Lobos y un grupo menor de esa misma banda, conocido como Los Lobos Box, de acuerdo con informes de la policía.

Entre los últimos hechos de violencia están una masacre de ocho personas el 28 de junio, cuando la policía halló los cuerpos baleados, calcinados y con signos de tortura, en lo que describió como un presunto ajuste de cuentas entre bandas criminales.

Una semana más tarde, se localizaron cinco cuerpos desmembrados, y el 5 de julio fueron encontrados otros tres cadáveres baleados.

Ecuador registra desde inicios de 2021 una espiral de violencia entre bandas criminales, con nexos con cárteles de Colombia y México, que se disputan las rutas, exportación y zonas de distribución de drogas, así como la explotación ilegal de oro en diversos sectores del país.

Hacia mediados de abril en esa zona minera fueron asesinados dos alcaldes en 48 horas, José Sánchez de la ciudad de Ponce Enríquez y Jorge Maldonado de la población de Portovelo. Las causas de estas muertes aún no han sido determinadas por las autoridades.