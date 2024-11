Moscú envió una señal a Occidente de que está listo para una confrontación nuclear después de que Ucrania recibió permiso para atacar territorio ruso (y pareció actuar rápidamente tras esa luz verde) utilizando misiles de largo alcance fabricados en Estados Unidos.

Kiev no pareció perder el tiempo después de que Washington le diera el visto bueno el domingo para utilizar misiles ATACMS de fabricación estadounidense contra objetivos específicos. Los medios de comunicación ucranianos informaron el martes por la mañana que los misiles habían sido utilizados para atacar una instalación militar rusa en la región fronteriza de Bryansk.

Rusia confirmó el ataque y el Ministerio de Defensa afirmó que las fuerzas ucranianas habían “atacado una instalación en la región de Bryansk” utilizando seis misiles balísticos ATACMS de fabricación estadounidense. El ministerio afirmó que los sistemas de misiles de defensa aérea habían derribado cinco de los misiles y dañado otro.

“Sus fragmentos cayeron en el territorio técnico de una instalación militar en la región de Briansk, provocando un incendio que fue extinguido rápidamente. No hubo víctimas ni daños”, indicó el ministerio.

CNBC no pudo verificar de forma independiente los informes y los líderes de Ucrania aún no han hecho comentarios sobre el ataque. El medio de noticias Kyiv Post citó a un funcionario de seguridad nacional que confirmó que se había llevado a cabo el ataque en Bryansk, aunque no indicó qué armas se habían utilizado.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, respondió al ataque acusando a Occidente de querer escalar el conflicto.

“El hecho de que los misiles ATACMS hayan sido utilizados repetidamente esta noche en la región de Briansk es, por supuesto, una señal de que ellos [en Occidente] quieren una escalada. Y sin los estadounidenses, es imposible utilizar estos misiles de alta tecnología”, dijo Lavrov en una conferencia de prensa en la cumbre del G20, según comentarios reportados por Tass y traducidos por Google.

El Kremlin ha advertido repetidamente a Occidente que no permitirá que Ucrania utilice sus armas de largo alcance para atacar a Rusia directamente. Moscú subió la apuesta el martes cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó un decreto que aprueba su doctrina nuclear actualizada, modificando los parámetros sobre cuándo Rusia puede usar armas nucleares.

El documento actualizado ahora establece que cualquier agresión contra Rusia por parte de un estado no nuclear, si cuenta con el apoyo de una potencia nuclear, será considerada como un ataque conjunto.

La doctrina también establece que Rusia puede usar armas nucleares en caso de una amenaza crítica a su soberanía e integridad territorial (y la de su aliado, Bielorrusia) y que el lanzamiento de misiles balísticos contra Rusia se consideraría entre las condiciones que podrían justificar una respuesta con armas nucleares.

El martes se le preguntó al secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, si Rusia consideraría el uso de misiles no nucleares estadounidenses por parte del ejército ucraniano como un ataque de un estado no nuclear con el apoyo de un estado nuclear.

“Podrán leer los párrafos ustedes mismos, pero en general también se establece que la Federación Rusa se reserva el derecho de usar armas nucleares en caso de agresión con el uso de armas convencionales contra ella o la República de Belarús, lo que crea una amenaza crítica a la soberanía o integridad territorial”, dijo Peskov a los periodistas.

“La agresión contra la Federación Rusa por parte de cualquier estado no nuclear con la participación o el apoyo de un estado nuclear se considera un ataque conjunto”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Holly Ellyatt para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.