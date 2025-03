Terremoto de magnitud 7.7 sacude Tailandia y Myanmar: al menos 3 muertos y 90 desaparecidos

Un edificio en construcción en Bangkok se desplomó luego de que un terremoto de magnitud 7.7 sacudió Tailandia y la vecina Myanmar el viernes al mediodía, informó la policía.

El terremoto de gran magnitud dejó al menos 3 muertos y más de 90 desaparecidos, según autoridades locales.

Un video impactante que circuló en redes sociales muestra el edificio de varias plantas, con una grúa encima, derrumbándose en medio de una nube de polvo, mientras la gente alrededor gritaba y corría.

El área metropolitana de Bangkok alberga a más de 17 millones de personas, muchas de las cuales viven en apartamentos de gran altura.

La policía le dijo a The Associated Press que estaba acudiendo al lugar cerca del popular mercado de Chatuchak de Bangkok, y que de momento no tenía información sobre cuántos trabajadores se encontraban en la obra en el momento del derrumbe.

Al temblor del mediodía le siguió una fuerte réplica de magnitud 6.4, y se advirtió a los residentes de Bangkok que fueron evacuados de sus edificios que permanecieran en el exterior por si temblaba otra vez.

Así se sintió el pánico entre los sobrevivientes

“De repente, todo el edificio empezó a moverse; de inmediato hubo gritos y mucho pánico”, declaró Fraser Morton, un turista escocés que estaba en uno de los muchos centros comerciales de Bangkok comprando equipo fotográfico.

“Al principio empecé a caminar con calma, pero luego el edificio empezó a moverse de verdad. Sí, muchos gritos, mucho pánico, gente corriendo en sentido contrario por las escaleras mecánicas, mucho golpeteo y cosas que se rompían dentro del centro comercial”, manifestó.

Al igual que miles de personas en el centro de Bangkok, Morton procuró refugiarse en el parque Benjasiri, lejos de los altos edificios que lo rodeaban.

“Salí y miré hacia arriba, al edificio, y todo el edificio se movía: polvo y escombros; era bastante intenso”, recordó. “Mucho caos".

El reporte preliminar de los daños

El Servicio Geológico de Estados Unidos y el centro alemán de geociencias GFZ informaron que el terremoto se produjo a poca profundidad, a 6.2 millas (10 kilómetros), con epicentro en Myanmar, según informes preliminares.

En Mandalay, la segunda ciudad más grande del país y cercana al epicentro, el terremoto dañó parte del antiguo palacio real y otros edificios, según videos y fotos publicados en la red social Facebook.

Si bien la zona es propensa a terremotos, en general está escasamente poblada, y la mayoría de las casas son estructuras bajas.

En la región de Sagaing, al suroeste de Mandalay, se derrumbó un puente de 90 años de antigüedad, y algunos tramos de la carretera que conecta Mandalay con Yangón —la ciudad más grande de Myanmar— también resultaron dañados.

Los residentes de Yangón salieron corriendo de sus hogares cuando se produjo el terremoto. De momento no había informes de heridos ni fallecidos.

En la capital Naipyidó, el terremoto dañó santuarios religiosos, provocando que algunas partes se desprendieran, y también algunas viviendas.

Mira el momento en que se produjo un terremoto de magnitud preliminar 4.7 mientras se hablaba de la ayuda humanitaria en Gaza.

En Bangkok, las alarmas se activaron en los edificios cuando se desató el terremoto aproximadamente a la 1:30 de la tarde. Los residentes, asustados, fueron evacuados por las escaleras de los elevados condominios y hoteles.

El agua de las piscinas de los techos de los edificios altos de Bangkok se salió, y cayeron escombros desde muchos edificios.

“He experimentado terremotos dos veces en Myanmar, pero ese sólo duró un segundo, una gran sacudida, pero aquí duró al menos un minuto, diría yo”, dijo Zsuzsanna Vari-Kovacs, una húngara residente en Bangkok, que acababa de comer en un restaurante cuando se produjo el terremoto.

“Mi esposo estaba en un edificio alto; creo que eso es aún peor”, agregó.

El Departamento de Prevención de Desastres de Tailandia informó que el terremoto se sintió en casi todas las regiones del país.

El primer ministro Paetongtarn Shinawatra convocó a una reunión de emergencia para evaluar el impacto del sismo.

