Ambientalistas denuncian que espectáculo de pirotecnia de Seaworld contamina las playas

SAN DIEGO - Hay nuevas denuncias documentadas de que los populares espectáculos de fuegos artificiales en SeaWorld están contaminando Mission Bay y las playas circundantes.

San Diego Coastkeeper y la Coastal Environmental Rights Foundation han enviado una carta de notificación con intención de demandar a SeaWorld. Los defensores del medio ambiente dicen que la compañía vierte rutinariamente tapas de plástico, cables, basura y otros desechos cubiertos de químicos en Mission Bay en violación de su permiso de fuegos artificiales.

“Nuestra opinión es que no se les permite utilizar esta bahía como vertedero para sus espectáculos de fuegos artificiales, y básicamente como un vertedero de basura para sus aguas residuales mal tratadas, que se supone que deben tratar”, dijo Phillip Musegaas, director ejecutivo de San Diego Coastkeeper.

SeaWorld produce aproximadamente 150 espectáculos de fuegos artificiales durante el año. Los espectáculos se originan con explosivos que se encienden desde una barcaza en medio de las aguas de Mission Bay que rodean Fiesta Island. Es un área popular para los bañistas y los visitantes que buscan esquiar y navegar . También hay una gran cantidad de vida silvestre. "Todos los desechos que no se queman caen al agua", dijo Musegaas. "Realmente necesitan cumplir con el permiso, que les exige limpiar después de cada espectáculo".

En la carta de intención de demanda, se acusa a SeaWorld de violaciones constantes del permiso que acaban con grandes cantidades de desechos tóxicos y no biodegradables en el mar, así como una variedad de contaminantes que van desde bacterias fecales hasta metales pesados ​​como cobre y cromo, que se descargan en Mission Bay. En junio de 2024, SeaWorld informó haber vertido cientos de libras de escombros en Mission Bay en menos de una semana a partir de solo cuatro espectáculos de fuegos artificiales, según la evidencia recopilada por los denunciantes.

Ambos grupos están preparados para presentar una demanda a finales de enero si la empresa no responde y realiza cambios. La demanda buscaría multas que pagaría SeaWorld y una orden judicial para detener de inmediato el espectáculo de fuegos artificiales sobre Mission Bay.

Una mujer que pasea a sus perros en Fiesta Island cinco días a la semana no quiso dar su nombre. Sí quiso compartir que ha visto equipos de limpieza: "Están recogiendo basura, me gusta la parte de responsabilidad y me gusta ver que SeaWorld está realmente aquí haciendo un esfuerzo para limpiar su desorden", dijo.

SeaWorld no respondió a las solicitudes de NBC 7 para hacer comentarios sobre el litigio pendiente. En el sitio web de la empresa, la declaración de responsabilidad corporativa dice en parte: "(Nuestros) programas muestran las acciones que estamos tomando para garantizar la salud y el bienestar de los animales bajo nuestro cuidado, rescatar y proteger a los animales en la naturaleza y minimizar el impacto ambiental de nuestras operaciones".