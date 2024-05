El impacto de la alimentación en personas en el espectro autista

SAN DIEGO- La alimentación sana y adecuada para las personas en el espectro autista es muy importante en particular, ya que cada vez se conoce más sobre la conexión que hay entre el intestino y el cerebro y lo perjudicial que pueden ser algunos alimentos. Platicamos con una nutricionista y dietista cuyo enfoque es en la alimentación de las personas con autismo y con una madre de familia, quienes comparten sus experiencias, consejos y recomendaciones.

De acuerdo con Mayo Clinic, las personas o niños con trastorno del espectro autista tienden a presentar más síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, estreñimiento y diarrea, entre otros.

Mercedes Benadivas, nutricionista y dietista señala que son niños que están mucho más propensos a tener problemas gastrointestinales, entre ellos malabsorción de nutrientes, y que sus demandas son mucho mayores. Además, tienen problemas para aceptar diferentes alimentos, tienen una alimentación muy restrictiva, bien tienden a ser quisquillosos para comer. Benavidas recalca que hay una relación muy íntima entre la buena alimentación y los niños que se encuentran dentro del espectro por esa conexión que se encuentra entre el intestino y el cerebro.

Benadivas nos explica que un cerebro inflamado de un niño dentro del espectro se manifiesta en un niño que no puede dormir, un niño que tiene mucho más problema para controlarse como pataletas, frustraciones, lloriqueos sin razón, problemas para concentrarse, problemas para seguir instrucciones, entre otros.

Conductas y comportamientos que Adriana Escobar, madre de familia vio en su hijo, quien está en el espectro autista y fue diagnosticado a los dos años, ella dice que su hijo no dormía. Todas las noches se despertaba a las dos de la mañana gritando y asegura que no entendían qué pasaba. Pero que cuando tuvieron su primera cita con la especialista en alimentación, vieron que le estaban dando alimentos que le estaban haciendo mucho daño a su intestino, entonces estaba teniendo muchos dolores de estómago y ese era el motivo por el cual su hijo no dormía.

Adriana dice que le daban productos procesados, alimentos procesados, empaquetados, galletas, gluten, que lo encuentran en los panes, en el trigo, le daban lácteos y después empezaron todo el tratamiento de cambio de alimentación. Se le hicieron laboratorios y descubrieron que tenía sensibilidades al gluten y a los lácteos.

Por lo que los expertos en alimentación señalan que es imperativo sustituir por alimentos más nutritivos y obtener ayuda de un terapeuta ocupacional para facilitar el proceso.

La nutricionista Mercedes Benadivas comparte este consejo para ir poco a poco haciendo transiciones en los alimentos de sus hijos, por ejemplo: si solo le gustan los nuggets de dinosaurios o de pollo, entonces empezar a sustituir o a combinar, esos nuggets de pollo en forma de dinosaurio por otros que sean más sanos, revisar los ingredientes, y si antes le colocaba seis nuggets en su plato, entonces ponerle 5 de los de siempre, y uno que sea el diferente con los ingredientes más saludables.

Benadivas sugiere que la intervención en la alimentación comience lo más pronto posible a temprana edad, ya que dichos cambios pueden traer buenos resultados. También recalcó que los niños y personas dentro del espectro tienen un problema sensorial, por lo que se junta una pieza adicional de intervención que debe ir de la mano con la nutricionista, que es la terapeuta ocupacional con enfoque en integración sensorial.

Por su parte Adriana Escobar madre de familia, quién ha aplicado estos consejos, y guías alimenticias asegura que su hijo ha tenido muchos beneficios, que su hijo duerme mejor, ahora tiene contacto visual, se comunica, él va a un salón de clases regular, lo cual hace a su familia muy feliz, pues su hijo socializa y juega con otros niños, en su escuela. Sí reconoce que puede ser mucho trabajo, pero con una enorme sonrisa en la cara, y una gran alegría en su rostro y ojos, afirma que ellos merecen que hagan todos los esfuerzos posibles por ellos, que merecen que les den una buena calidad de vida, e invita a todos los padres de familia, a intentar el cambio, para el bienestar de su ser querido.