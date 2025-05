En detalle: lo que debes saber del brote de listeria en California y Nevada

Un brote de listeria relacionado con sándwiches y refrigerios listos para comer ha enfermado al menos a 10 personas en Estados Unidos, varias de ellas en California y Nevada, por lo que el fabricante está retirando voluntariamente del mercado docenas de productos vendidos a tiendas minoristas, hospitales, hoteles, aeropuertos y aerolíneas, según informaron las autoridades federales.

Esto es lo que se sabe del retiro del mercado de estos productos, dónde se vendieron y cómo puedes reconocer los síntomas de listeria.

Noticias California 24/7 en Telemundo 20. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

¿Qué productos son y dónde se vendieron?

Los productos fueron elaborados por Fresh & Ready Foods LLC y se vendieron en Arizona, California, Nevada y Washington.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

¿Qué se sabe de las personas que enfermaron por listeria?

Quienes enfermaron y fueron hospitalizados se encontraban en California y Nevada.

Pero el brote data desde diciembre de 2023, cuando se detectaron los primeros casos, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

¿Qué productos tienen riesgo de estar contaminados con listeria?

El retiro voluntario abarca más de 80 productos específicos distribuidos entre el 18 y el 25 de abril. Los productos tienen fechas de caducidad del 22 de abril al 19 de mayo.

Las marcas incluyen: Fresh & Ready Foods, City Point Market, Fresh Food to Go y Fresh Take Crave Away.

Aquí puedes ver la lista completa de los productos.

¿Qué hacer si tienes alguno de estos productos en tu refrigerador?

Las autoridades federales indican que cualquier persona que posea los productos debe desecharlos o devolverlos. También sugieren limpiar cualquier superficie que haya estado en contacto con los alimentos retirados.

¿Qué es la listeria y cómo se contagia?

La intoxicación por listeria es causada por un tipo de bacteria particularmente resistente que puede sobrevivir y crecer incluso en refrigeración. Aproximadamente 1,600 personas se infectan con ella, y 260 mueren cada año en Estados Unidos, según los CDC.

¿De dónde proviene la listeria?

La bacteria prospera en ambientes húmedos, como el suelo, el agua y la vegetación en descomposición, y algunos animales la transmiten.

Estos gérmenes resistentes suelen propagarse cuando los alimentos se cosechan, procesan, transportan o almacenan en lugares contaminados con la bacteria.

Cuando la bacteria entra en una planta procesadora de alimentos, puede ser difícil de erradicar.

¿Cuáles son los síntomas de la listeria?

Los síntomas pueden ser leves e incluyen fiebre, dolores musculares, náuseas, vómitos y diarrea. Las enfermedades más graves pueden incluir dolor de cabeza, rigidez de nuca, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones.

La intoxicación por listeria es delicada, ya que los síntomas pueden aparecer rápidamente, en cuestión de horas o días después de ingerir alimentos contaminados. Sin embargo, también pueden tardar semanas o hasta tres meses en manifestarse.

Las personas más vulnerables a enfermarse son los muy jóvenes, las personas mayores de 65 años, aquellos con sistemas inmunitarios debilitados y las embarazadas.