Tu suplemento podría tener un componente secundario del Viagra, según la FDA

Las alertas recientes de la Administración de Alimentos y Medicamentos han advertido que los suplementos ampliamente comercializados para hombres están dando positivo en las pruebas de detección de medicamentos recetados que podrían tener efectos secundarios peligrosos. Los productos a menudo se promocionan como "totalmente naturales". Algunos afirman mejorar la fuerza y ​​la energía, mientras que otros se promocionan para ayudar al rendimiento sexual o la virilidad. Muchos afirman hacer ambas cosas.

A través de pruebas, la FDA detectó ingredientes no declarados como sildenafil y tadalafil, los compuestos activos en los medicamentos recetados para la disfunción eréctil Viagra o Cialis, en ZoomMax, ZapMax, PeakMax y Vitafer-L Gold. Otros medicamentos que se han encontrado incluyen diclofenaco, un antiinflamatorio farmacéutico similar al ibuprofeno, e incluso medicamentos para la diabetes.

Las empresas no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El Dr. Jesse Mills, urólogo y director de la clínica masculina en UCLA Health, llama a los suplementos dietéticos "truck stop Viagra" y le preocupa que las personas que obtienen alivio de la disfunción eréctil con suplementos también puedan estar perdiendo oportunidades de detectar enfermedades cardíacas a tiempo.

"La disfunción eréctil en muchos hombres es un evento centinela que sugeriría que tienen un mayor riesgo de enfermedad de la arteria coronaria", dijo. “Por lo tanto, si compra un suplemento que contiene un fármaco que se ocupa de su disfunción eréctil, es posible que haya perdido la oportunidad de tratar sus enfermedades cardíacas antes de morir de un ataque cardíaco”.

Las personas que toman medicamentos con nitratos para enfermedades cardíacas también deben tener cuidado, ya que la presión arterial puede bajar peligrosamente cuando se combinan con sildenafil o tadalafil.

El Dr. Pieter Cohen, profesor asociado de la Facultad de Medicina de Harvard que estudia la regulación de los suplementos, describió la proliferación de suplementos para el rendimiento como un “lío total”.

Debido a que la FDA no aprueba la venta y comercialización de suplementos dietéticos en EEUU, no prueba ni valida regularmente las afirmaciones de los fabricantes sobre lo que contienen.

“La empresa no tiene que informar a la FDA antes de lanzar un producto”, dijo. “No existe un proceso de aprobación de la FDA para ningún suplemento, y las empresas pueden lanzar lo que quieran”.

Los productos suelen incluir palabras como “Max”, “Miracle” o “Macho” en sus nombres, y se pueden comprar fácilmente en línea o en algunas tiendas sin receta. No está claro qué contienen: a veces, el empaque incluye una variedad de vitaminas, así como otros ingredientes.

“No se sabe qué contiene el suplemento a menos que comience a dañar a las personas o a menos que las personas informen sobre efectos secundarios y entonces comencemos a investigar”, dijo Mahtab Jafari, profesor de ciencias farmacéuticas en la Universidad de California en Irvine.

La cantidad de suplementos se ha disparado en la última década, especialmente en línea. La FDA ha emitido decenas de alertas sobre ingredientes ocultos en productos de alto rendimiento.

Puede enviar cartas de advertencia a los fabricantes de suplementos, pero depende de las empresas emitir retiros del mercado. Cohen señaló un estudio publicado en 2018 del que fue coautor que descubrió que los fabricantes de suplementos retiraban sus productos solo aproximadamente la mitad de las veces después de haber recibido un aviso de la FDA, lo que dejaba muchos suplementos adulterados en el mercado.

Promesa de "buenos efectos" sin efectos secundarios

En su consultorio, Mills ve a hombres de todas las edades que usan suplementos para mejorar la energía, el rendimiento y el impulso sexual. Los pacientes a menudo tienen la idea errónea de que, como están tomando suplementos y no medicamentos farmacéuticos, es seguro, dijo.

"Todavía hay una gran desconfianza en la industria farmacéutica en este país", dijo. "Muchos hombres creen que si están tomando un suplemento es completamente natural y tiene todos los buenos efectos y ninguno de los efectos secundarios".

Algunos hombres pueden sentirse avergonzados de hablar con sus médicos sobre la libido u otros problemas personales.

Muchas personas recurren a los suplementos porque no tienen seguro médico, dijo Cohen, que trabaja como médico de atención primaria.

Los pacientes a menudo escuchan sobre los beneficios de los suplementos en línea a través del marketing en línea o de influencers masculinos en el ámbito del fitness y la salud que promocionan regularmente suplementos para desarrollar músculos, hacer crecer el cabello y mejorar la libido.

En Tok Shop, los vendedores promocionan sus experiencias positivas con determinados suplementos y ganan comisiones por las compras.

“Tengo gente que me trae una caja llena de entre 15 y 30 suplementos al día y quiere que los analice con ellos”, dijo Mills.

Duffy MacKay, vicepresidente sénior de suplementos dietéticos de la Asociación de Productos para el Cuidado de la Salud del Consumidor, dijo que la forma en que los consumidores obtienen los productos ha cambiado en los últimos años.

“En un momento, este tipo de productos se limitaban a las sombras oscuras”, dijo.

La proliferación de sitios web que venden suplementos ha dificultado que los reguladores sigan el ritmo, agregó.

Los hombres de 40 años que tienen problemas de erección corren un riesgo del 80% de desarrollar problemas cardíacos en un plazo de 10 años, según Johns Hopkins Medicine.

Mills no se opone a todos los suplementos y dijo que hay algunos que a veces recomienda a sus pacientes masculinos, como la citrulina, un aminoácido que ayuda a mejorar el flujo sanguíneo y puede ser beneficioso para los entrenamientos.

Habla con sus pacientes sobre los suplementos que toman como una forma de generar confianza.

“Decir que esto es estúpido y que estás gastando $300 al mes en estas cosas que no hacen nada es una forma rápida de hacer que un paciente se desentienda”, dijo Mills.

Qué buscar

Es importante tener cuidado con cualquier producto que haga afirmaciones exageradas, dijo Cohen.

Mills dijo que si bien hay suplementos que han demostrado ser prometedores en el tratamiento de la disfunción eréctil, como la L-arginina, a menudo se estudian en dosis mucho más altas que en los productos de venta libre.

Cohen dijo: “Si está funcionando, nos preocupa que haya un fármaco farmacéutico activo que no esté incluido en la etiqueta, que podría causar efectos adversos desconocidos para nuestra salud. En esta categoría de suplementos para mejorar la función sexual, recomiendo que mis pacientes no los usen”.

Mackey dijo que las empresas promueven ingredientes herbales que los consumidores creen que ayudan con la vitalidad y la virilidad, y "luego agregan el producto farmacéutico para que el consumidor tenga la sensación o experiencia que el medicamento podría brindarle".

Jafari dijo que las personas deben verificar si un suplemento ha sido evaluado por un tercero, como la Farmacia de EEUU, publicada por una organización sin fines de lucro que prueba suplementos de venta libre para detectar ingredientes ocultos y si contienen lo que está en la etiqueta. Los productos a menudo incluyen sellos en sus etiquetas si han sido probados, dijo.

En última instancia, lo más importante es encontrar un médico en el que confíe y con el que pueda trabajar para revisar todos los productos que hay en el mercado.

"Los pacientes traían bolsas de suplementos dietéticos y yo me sentaba y los revisaba con ellos", dijo Jafari. "Al final de cada consulta, los enviamos a casa con quizás dos, no 20, porque no los necesitaban".