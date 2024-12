Hay cuatro especies de serpientes venenosas en Texas: conoce cómo identificarlas

Texas alberga más de 100 especies y subespecies de serpientes. Si bien la mayoría son inofensivas, algunos de ellas pueden ser peligrosas, según las autoridades locales.

Las cuatro especies venenosas en Texas son:

Serpiente de coral o coral snakes: se puede parecer a otra que es inofensiva llamada Kingsnake. La diferencia de ambas es que la Coral Snake tiene la cabeza color negra y la Kingsnake es color roja.

Ambas especies son tímidas y normalmente huyen de posibles amenazas como los humanos.

Serpiente cabeza de cobre o copperheads: "Estas serpientes se encuentran en áreas rocosas y tierras bajas boscosas y son raras en áreas secas. En la primavera se pueden encontrar a lo largo de arroyos y ríos, así como en terrenos baldíos cubiertos de maleza. Hay tres subespecies de copperheads en Texas", dice el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas.

La boca de algodón o cottonmouth: "También conocido como 'mocasín de agua', solo se encuentra una subespecies reconocida en Texas. Pueden ser de color marrón oscuro, marrón oliva, verde oliva o casi negro sólido. Se encuentra en la mitad este del estado en pantanos y vías fluviales lentas, marismas costeras, ríos, estanques y arroyos", dice el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas.

Serpiente de cascabel o rattlesnakes: Hay varias subespecies de serpientes de cascabel. La más común es la “Western Diamond Back”.

Esta es la serpiente venenosa más común y extendida en Texas, que se encuentra en todo menos en la parte más oriental del estado.

Aunque son temidas por muchos, las serpientes tienen un papel importante en el ecosistema. Incluso, el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas pide no matarlas, aunque sean venenosas.

“Las serpientes cumplen una función valiosa en el medio ambiente. Por favor, no mates a una serpiente, ni siquiera a una venenosa. Las serpientes no se aprovechan de los humanos y no te perseguirán, de hecho, generalmente se retiran o escapan si se les da la oportunidad. El peligro viene cuando son sorprendidos o acorralados”, dice el departamento.

Si bien podrían representar un animal temeroso, las serpientes solo comparten un espacio con los humanos y representa un aliado cuando se trata del control de numerosas plagas como ratas, según Craig Pelek, un experto en reptiles del Zoológico de San Antonio.

Para evitar que estén en tu patio, las autoridades del Departamento de Parques y Vida Silvestre recomiendan hacer lo siguiente: