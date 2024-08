Aprovecha al máximo tu tanque de gasolina este fin de semana festivo

SAN DIEGO - A veces podemos optar por la opción de gasolina más asequible, pero no es necesariamente la mejor. A medida que los precios de la gasolina suben y bajan, aquí hay algo en que reflexionar la próxima vez que estés en la gasolinera: no toda la gasolina es igual y el lugar donde se llena afecta tu billetera y el rendimiento de tu motor. No estamos hablando de niveles de octanaje.

Consumer Reports revela el tipo de gasolina que debes buscar y cómo puedes ayudarte a ahorrar dinero aprovechando al máximo cada tanque.

Ya sea que viajes lejos en tu auto este fin de semana feriado de Labor Day, conduzcas a tu trabajo, o solo vayas a las tiendas, hazlo con tu auto dándote el mejor rendimiento. De acuerdo con los expertos en autos de Consumer Reports, todo comienza en la gasolinera.

Jeff Bartlett trabaja en el Centro de pruebas de automóviles de Consumer Reports, donde compran, prueban y califican más de cincuenta automóviles, camionetas y SUV cada año.

“El gas de primer nivel se somete a un estándar más alto mediante el acuerdo voluntario de las principales marcas de gas. Puedes encontrarlo en las estaciones de Exxon, Mobil, Chevron, Shell y Costco”, indicó Bartlett.

AAA analizó la gasolina llamado Top Tier y descubrió que protege mejor los motores nuevos de la acumulación de carbón y depósitos en las válvulas de admisión. ¿Qué significa eso para ti? Mejor rendimiento y economía de combustible.

Cuando una marca ofrece Top Tier, lo hace en todos los grados y niveles de octanaje, no solo en determinadas versiones. La gasolina Top Tier cuesta un poco más que el combustible de marcas de descuento, pero la investigación señala que vale la pena el costo adicional.

Para ahorrar dinero, consulta el manual del auto y al menos que requiera combustible prémium, ignóralo. Hay otras maneras para aprovechar al máximo tu tanque.

Número uno: mantén la mitad o más del tanque siempre lleno. “Cuando estés de viaje por carretera, asegúrate de mantener el tanque de gasolina medio lleno. Nunca se sabe si te encontraras con carreteras congestionadas o con tráfico lento”.

Consulta precios en línea. Las aplicaciones y sitios web como GasBuddy, muestran los precios locales de la gasolina, lo que facilita encontrar los mejores precios en tu área o si estás de viaje. Además, las gasolineras alejadas de las autopistas y de los centros de las ciudades tienden a tener mejores precios, al igual que las tiendas de almacén.

Por último, respeta los límites de velocidad y conduce con suavidad. Tus hábitos al conducir pueden afectar significativamente el rendimiento de la gasolina y por ende tu billetera. Recuerda revisar la presión de tus neumáticos. Tener neumáticos con una presión inferior a la recomendada en el manual de tu auto puede afectar el rendimiento, la longevidad de los neumáticos y el consumo de combustible, además de ser un peligro para la seguridad.