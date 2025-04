Aranceles recíprocos: ¿Qué son y por qué debería importarnos?

Se suponía que los aranceles recíprocos entrarían en vigor el 9 de abril, y todavía pueden hacerlo en unos meses.

Pero ¿Cuánto sabe realmente sobre ellos y cómo funcionan? ¿Por qué debería importarle? Lo ponemos al día.

Con la cantidad de noticias sobre los aranceles y tantos cambios en la economía, es difícil entender y saber qué impacto tendrá en nuestra cartera.

“Tienes que sacrificar algo para tener lo indispensable en la mesa,” dijo Ramses Castro, residente de San Diego, dijo que no puede dejar de preocuparse por el alza de precios en varios productos “Como un carro, hacen partes allá, aquí,” afirma René Bejarano, quien no sabe qué y no comprar ahora.

“Son nuestros líderes al fin de cuentas y todos lo que ellos tomen nos va a afectar, sea bueno o malo y que mejor que todos se pongan de acuerdo para ir sobre el mismo barco todos, “ dijo Castro.

Preocupaciones válidas, acompañadas de confusión. Pero ¿qué conexión hay entre los aranceles y los precios al consumidor?

“Un arancel es un impuesto a los productos y servicios que entran a un país y que vienen de otro país. Normalmente, es cuando las empresas tienen que subir sus precios,” dijo la Dra. Bertha Martínez, experta en economía internacional en Cettys universidad.

Ella asegura que es inevitable que los posibles aranceles recíprocos a varios países del mundo causen incertidumbre entre los consumidores. “El presidente Donald Trump tiene un plan en donde él busca que la producción regrese a estados unidos. En muchos sectores eso es positivo, porque significa empleos para estados unidos y que se volviera un gran exportador,” dice la Dra. Martínez.

Sin embargo, asegura, es un proceso que no se puede llevar de un día a otro.

Hasta hoy, no está claro si los aranceles recíprocos serán implementados, lo que sí sabemos es cómo de acuerdo con la casa blanca serán calculados calculo los aranceles recíprocos, aquí la ecuación.

Todo se reduce al déficit comercial que estados unidos tiene con un país determinado, dividido por sus importaciones. Se reduce ese número a la mitad como un gesto de amabilidad, como dijo el presidente Trump.

Ecuación que puede causar confusión, pero para la experta en economía internacional el plan del presidente Trump puede funcionar y es una buena oportunidad para reestructurar el intercambio global, dijo la experta en economía.

“Sin embargo, necesitamos que el plan sea en etapas. Creo que un proyecto pensado a largo plazo, con iniciativas muy puntuales de a qué sectores trabajar primero y cuáles después. Creo pudiera ser muy benéfico para los Estados Unidos”.

De entrar en efecto los aranceles recíprocos, la doctora Martínez dice, que subirán de precio algunos productos, pero no será de manera indefinida. Ya que, como ha dicho el presidente Trump, estas amenazas de aranceles recíprocos les darán fuerza ante otros países.

“Esta estrategia de lanzar la iniciativa y esperar la respuesta para entonces sentarnos a negociar,” dijo la Dra. Martínez.