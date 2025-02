SAN DIEGO - No se puede más que sonreír al ver video de Leigha cuando era niña. Luce adorable en los videos al sentarse detrás de un piano, donde tiene escasos años de edad.

Su mamá, Jéssica Romero, se ilumina al hablar de su hija, quien cumplirá 15 años en diciembre.

“Apenas tenía siete años, apenas tenía cinco años hace poco. ¿Cómo es que ya va a cumplir 15"? preguntó retóricamente al contemplar que tan rápido pasaron los años.

Así que toda la familia se organizó para festejar su cumpleaños de la manera que los Latinos preferimos: con una fiesta de quince años. La idea fue de Leigha durante la primaria al entregar un proyecto escolar sobre tradiciones latinas.

Optaron por contratar al Restaurante La Hacienda and Catering para el evento y seleccionaron un parque con todo incluído. El costo sería de $8,000. Empezaron a contar los días para el 6 de diciembre de 2025.

Romero pagó un depósito de $1,500 y un pago inicial de $500. Después envió unos $400 cada mes.

Los primeros cuatro pagos pasaron sin problema alguno. Pero el de enero había sido cancelado.

Romero encontró que el restaurante tenía nuevos dueños que le dijeron no haber adquirido su contrato. Mantuvieron su reserva para darle tiempo a recuperar el dinero del anterior propietario.

Pero, la ex organizadora de eventos le dijo que ya no tenían acceso a su dinero y le ofrecieron dos opciones. Mover su evento a un lugar diferente o devolvere los $3,600 en mensualidades de $200. Romero no aceptó ya que le urgía recuperar la cantidad completa.

“Siento que como cliente, hice todo lo correcto. Respeté mi fecha. Yo no les cancelé", dijo al describir como de repente sintió que volvía a empezar de cero. Sin dinero y sin salón con el cumpleaños de su hija cada día más cerca.

Ni el dueño previo o el actual les dieron copia de la transferencia del restaurante para nosotros revisar los términos de la compra.

El abogado especializado en asuntos del consumidor Octavio Cardona-Loya, dijo que es una situación muy complicada. “Muchas veces el consumidor no sabe exactamente los términos de la venta o transferencia".

Cardona-Loya agregó que cuando un negocio se vende, el nuevo dueño pudo haber aceptado o rechazado responsabilizarse por los contratos existentes. No están obligados a proporcionar esa información.

El abogado recomendó:

Tener todo por escrito antes de llegar a un acuerdo

Conservar toda comunicación con la compañía, especialmente si hay cambios

Insistir que haya contrato y revisarlo cuidadosamente

Pedir que se agregue cuanto tardraría el reembolso si ellos cancelan el contrato

“Si quiere asegurarse que algo se realice para cierta fecha, es algo que normalmente querrá incluir en el contrato. De esta manera, nadie puede salirse del contrato por si llega a pasar lo peor", señaló el abogado.

Romero aceptó el consejo que recibió en la corte de reclamos menores: llamar a Telemundo 20 Responde.

La ex organizadora de eventos para La Hacienda nos explicó que una asociación fallida causó el cierre del restaurante que estuvo en su familia por 21 años. Agregó que se compadecen de Romero y la importancia de la fiesta de quince años de su hija.

Ofrecieron agilizar el reembolso a $500 al mes hasta pagar los $3,600 que le deben. Romero aceptó debido a que el nuevo plan de pago le entregaría todo el dinero antes de la fiesta, cuando su niña formalmente deja de ser una niña.