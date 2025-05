El comercio digital en cuanto la venta y compra de ropa usada está creciendo a través del país, particularmente entre las nuevas generaciones.

Una industria que podría ayudar a los presupuestos más restringidos y que está al alcance de todos.

“Me voy de aquí y de ahí le hago scan", dijo Milton Acevedo al mostrar en su teléfono lo que le costaría un electrodoméstico dentro de la tienda de segunda Goodwill.

Dijo que aprendió a sacarle provecho a la compra y venta en línea de ropa y productos usados ya que le ayuda a ponerse al día con sus facturas. Especialmente el cobro de electricidad durante el verano.

“Si veo que le puedo sacar tan siquiera $50 ó $ 40 me pongo muy alegre", dijo indicando que puede generar hasta cientos de dólares cada mes con esta estrategia.

“Hay que echar pa’ lante, porque como está la cosa ahora", expresó con una leve sonrisa y sacudiendo la cabeza.

Últimamente, más y más personas se han sumado a Milton y al mundo de la reventa de ropa mediante aplicaciones. Incluyendo las nuevas generaciones ya que parece estar de moda vender la ropa que uno tiene.

“Empecé a usar la aplicación Depop cuando me lo recomendó un amigo, ya estaba enfadado de toda mi ropa", dijo Hayden Hurwitz refiriéndose a algunas prendas olvidadas en un cajón o colgadas en el clóset.

“Ropa que ya no me queda o que ya no quiero a cambio de dinero y también puedo intercambiar ropa en la aplicación", dijo el universitario.

Agregó que en sus primeras dos semanas con la aplicación, puso a la venta 30 prendas de las cuales vendió seis por $60.

Por otro lado está la compra de ropa mediante las aplicaciones de reventa. Aquí también podría ahorrarse bastante dinero para toda la familia si su presupuesto se ve en aprietos.

“Muchas de las cosas que tenemos en la tienda, especialmente la ropa, está nuevecita", indicó Darlene Cossio refiriéndose a las tiendas Goodwill. “Son donativos de buena calidad y también nueva con la etiqueta original de la tienda aún pegada".

De hecho, en estas aplicaciones usted puede comprar ropa nueva ingresando las letras N-W-T, lo que quiere decir “Nuevas Con Etiquetas” en español.

Cossio agregó que usted puede también aprovechar estos descuentos desde la comodidad de su hogar ingresando a la página web de Goodwill shopgoodwill.com donde la ropa y otros productos se venden mediante una subasta.

“Para participar en la subasta tiene que ingresar temprano y así encontrar lso mejores precios", recomendó Cossio.

Por su parte Milton señaló que al comprar ropa usada y revender lo que puede, le ayuda a absorber la inflación que teme que esté por llegar debido a los aranceles.

Recuerde comparar las aplicaciones que le facilite la compra o venta de cualquier producto ya que algunas se llevan una comisión o cobran por el envío o por la transacción.

Aún con esos costos, el ahorro y el ingreso puede fortalecer su presupuesto.

Mientras tanto, acaba de ser publicado el reporte mensual sobre la inflación para el mes de abril. El costo de vida parece mantenerse estable a pesar de la amenaza que expertos indicaron representan los aranceles entre Estados Unidos y otros países.

La canasta básica mostró un aumento moderado, pero los huevos siguen costando mucho más de lo que pagamos el año pasado. Casi el 50% más caros. La buena noticia es que su costo bajo por primera vez en varios meses.

Algunos expertos pronostican que los aranceles registraran aumentos significativos para el mes de mayo en el reporte de inflación que será publicado el próximo mes.

"Disfruten de este reporte", dijo Mark Zandi, economista con la empresa analista Moody's. "Será un buen rato antes que tengamos otro bueno".

Por lo menos menos los automovilistas pagan menos por gasolina al llenar el tanque de su auto. No es mucho el cambio comparado al mes pasado pero sí unos cuarenta centavos menos de lo que pagamos hace exactamente un año.