Cómo ahorrar dinero como conductor de la tercera edad y qué opciones tienes

SAN DIEGO - Bill Ehret, de 81 años, es un miembro recurrente del Centro de Enriquecimiento para Adultos en La Mesa. Nos dijo que conducir no es un privilegio sino una forma de mantener su independencia. Varias personas mayores con las que habló Telemundo 20 Responde lo respaldaron.

Ehret nos dijo que todavía se considera uno de los conductores más seguros en la carretera. Dijo que mantiene ambas manos en el volante de su Toyota blanco, conduce a la defensiva y obedece todas las leyes de tránsito.

Bill Ehret, de 81 años, conduciendo por las calles de La Mesa.

“Hay muchos de nosotros que todavía somos lo suficientemente inteligentes para hacerlo. Y no se trata solo de ir al supermercado a comprar un galón de leche, sino de cruzar el país para visitar a familiares, etc.”, dijo Ehret.

Lo mismo ocurre con Marilyn y Bob Ackerly, de 88 y 94 años respectivamente. Ambos recordaron el tiempo que habían conducido por la ciudad de Nueva York, Londres y Tokio.

Marilyn y Bob Ackerly sentados durante una entrevista sobre las opciones que hay para conductores de la tercera edad.

Otra cosa que tienen en común además de su deseo de seguir conduciendo es que todos están jubilados y les ha impactado la inflación. No hay manera de evitarlo. La inflación simplemente golpea con más fuerza cuando sus ingresos no aumentan para poder mantenerse al día con el incremento de los precios incluido el pago por el seguro de automóvil.

Por lo tanto, no sorprende que muchos de los adultos mayores presenten dificultades para mantenerse al día. Sin embargo, existen formas de ahorrar dinero, pero lo más importante es saber cuándo tiene sentido guardar las llaves del coche para siempre.

Ehret, Marilyn y Bob Ackerly afirman que se sienten seguros al volante, a pesar de compartir la carretera con conductores más jóvenes, menos experimentados y en ocasiones, más agresivos.

“La forma en que algunos de sus autos pasan volando a tu lado. No son personas mayores, son muy jóvenes y aceleran sus motores”, dijo Marilyn Ackerly.

Y aunque dijeron que tenían buenos antecedentes de conducción, las tarifas de su seguro aumentaron un promedio del 22 por ciento en los últimos dos años en todo el país. Ante esto, existen algunas opciones disponibles para ahorrar dinero. Si ya no conduce tanto, puede cambiar a una póliza basada en kilometraje. También puede cambiar a una empresa que se especialice en tarifas más bajas para personas adultas mayores. Otra opcione para ahorrar dinero extra es realizar el “Curso de mejora para conductores adultos” aprobado por el Departamento de Vehículos Motorizados.

Cabe señalar que, después de los 70 años ya no podrás renovar tu licencia por correo o en línea. Deberás acudir a una oficina del DMV para realizar un examen de la vista, así como un examen escrito y de conducción.

“Las reglas de tránsito están cambiando tanto las oficiales como las no oficiales. Necesitan repasar el manual del conductor del DMV”, dijo Megan Howell, supervisora ​​de recreación de la ciudad de La Mesa, quien además dirige el Centro de Enriquecimiento que ofrece el curso de conducción para personas mayores.

Howell dijo que muchos adultos mayores descubrirán cómo pagar las tarifas más altas debido a lo que esto les da a cambio: independencia.

“Es un maldito inconveniente ir a buscar un Uber. Es más barato que conducir tu propio coche, pero la libertad de poder hacerlo ya no existe”, afirmó Ehret.

Una libertad que, según los tres, nunca se producirá a expensas de su seguridad o la de los demás.

"Continuaré hasta que me sienta un peligro para la gente o algo así", dijo Bob Ackerly.

Mientras tanto, Marilyn Ackerly dijo que las personas mayores también deberían estar dispuestas a escuchar a sus seres queridos que pudieran estar preocupados por su forma de conducir. “Deberían hablarlo. Y lo bueno es subirse al auto y ver cómo les va. No juzgues si no has estado en el auto con ellos”.

Howell estuvo de acuerdo y dijo que esas conversaciones deben realizarse con un nivel de compasión que debe incluir alternativas a la conducción para que las personas mayores puedan mantenerse activas e involucradas con su comunidad.

Por ejemplo, muéstrales cómo funciona el viaje compartido. Puedes descargar la aplicación y dar un paseo con ellos. También puedes inscribirlos en una clase MTS 101 y conseguirles una tarjeta Pronto. Revisa si califican para los servicios de viaje gratuito proporcionados por el condado y algunas organizaciones sin fines de lucro. Muéstrales que dejar de conducir no significa renunciar a su independencia. “Eso no significa que ya sean irrelevantes. [Son] todavía un hermoso individuo que está contribuyendo a la sociedad”, dijo Howell.