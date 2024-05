Cómo verificar un cheque desconocido

SAN DIEGO - Grecia Gómez fue sorprendida por un cheque que apareció de la nada. Y ciertamente no quería hacerlo bolita y tirar el dinero que le pertenece por derecho. Pero también no quería terminar perdiendo dinero tras una estafa.

Vivimos en un mundo de transacciones digitales, pero los cheques aún son una popular forma de pago, especialmente para los acuerdos de demanda colectiva. ¿Pero qué pasa si no tienes idea de quién lo envió? ¿Cómo puedes asegurarte de que es legítimo?

“Mi primera reacción no fue dudar, fue querer canjearlo porque pensé que era un milagrito,” nos dijo Gómez.

Un milagro que llegó por correo en la forma de un cheque.

“No reconocí el nombre del distribuidor. El bufete que me estaba dando. Según trabajaba para una persona, pero no reconocí nada. Y nunca me había apuntado para esas demandas colectivas de personas demandando a una compañía,” comentó Gómez.

¿Entonces qué hay que hacer? Gómez dijo que estuvo tentada a cobrarlo de inmediato, pero tenía miedo de estar entrando en algún tipo de estafa.

“Temor de que luego te dicen otra estafa tratando de quitarme mi número de seguro social porque eran policías o haciéndose pasar por policías,” ella relató.

Aquí hay un plan sólido para verificar cheques:

Asegúrate de que el banco que emitió el cheque sea legítimo. Contacta al banco en cuestión para verificar la veracidad del cheque. Llama al número que aparece en la página oficial del banco y no en del cheque. Te pedirán el número de cheque, fecha que fue emitido y la cantidad. Considera cómo y por qué recibiste ese cheque. Si no reconoces quién lo envía, sé cauteloso. Busca también errores de ortografía. Revisa de dónde fue enviado, si no concuerda con la dirección del banco que envió el pago, es probable que sea falso. Ten cuidado si viene de un lugar fuera de Estados Unidos. Los cheques oficiales suelen tener marcas de agua, características de seguridad como tinta que cambia de color. Si bien un estafador pudiera copiarlas, pero la calidad es mala.

“Es muy común, toman ventaja de la ignorancia de uno. Yo por ejemplo, con el cheque feliz que tengo un poco más de dinero como está la economía hay que agarrar la oportunidad,” explicó Gómez.

Y una vez que lo hizo, se dio cuenta de que el cheque de $40 era real. Suficiente para cubrir el almuerzo durante unos días mientras regresaba a trabajar en el centro de San Diego.

Si alguna vez recibes un cheque, y no tienes idea de donde viene, también puedes depositarlo y simplemente dejarlo en tu cuenta por un tiempo. Incluso si el dinero está disponible para retirarlo, 30 días deben ser suficiente tiempo para que se transfiera el efectivo del banco que emitió el cheque.