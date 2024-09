SAN DIEGO- Por más de 40 años CPR Classic en Fallbrook se ha especializado en la restauración y ventas a consignación de autos Porsche. Este legado ahora enfrenta problemas financieros ante decenas de demandas que superan los $11.7 millones.

Hans Claassen de Montrose, Colorado no ha entablado demanda, pero dice que CPR Classic le debe $111,500. Contrató a la compañía en 2022 para vender su auto en consignación - un Porsche 911 plateado que compró en 1970.

“Bueno, me lo regaló mi esposa,” dijo. Explicó que el regalo llegó después de que destinó sus ahorros para comprar un anillo de compromiso en lugar del carro de sus sueños, “Así que creo que sintió que me debía algo por eso".

Igual que el anillo, el auto se convirtió en símbolo de su amor y matrimonio por más de 50 años. “En realidad le tuve un amor al carro. Tengo tantos recuerdos con él, incluyendo viajes que tomamos mi esposa y yo", dijo Claassen.

Pero en el 2022, Hans se vió obligado a vender su preciado tesoro. “Mi esposa tiene demencia y mi intención era usar el valor del auto para cuidar de ella", dijo.

Contrató a CPR Classic y acordaron vender el auto por $135,000 con el 10% de la venta para la compañía. Levantaron el auto de la casa de Claassen en Colorado.

“Ver que se llevan el auto, sabiendo que hasta aquí, sentí tristeza", dijo Claassen. No volvería ver el auto.

Pero meses después dijo que se sintió feliz cuando Andrea Doherty, dueña de CPR, le avisó que encontraron un comprador. Le pidió que enviara el título de propiedad del auto, pero después de hacerlo, se le informó que el comprador se arrepintió. Claassen dijo que su preocupación crecía con el paso de los meses sin recibir noticias del auto.

“Porque no me decían nada. No me actualizaban de lo que pasaba con mi carro", exclamó Claassen.

La falta de repuesta lo llevó a pedirle ayudar a Mark MacHale, un voluntario con programa de personas mayores quien le ayudado con otros asuntos.

“Bueno, las mentiras y las excusas se acumularon,” dijo. Agregó que por varios meses presionó a Doherty a enviarle a Claassen el dinero que le correspondía. Dice que la empresaria aceptó hacerlo. “En verdad pensé que logré ayudar a Hans y me sentí feliz pero resultó ser mentira, sabes, él está muy delicado de salud", dijo MacHale.

Agregó que Doherty llegó a enviarle $10,000 como parte de un plan de pago mensual, pero después, otra vez nada. “Así que empecé a llamar a estaciones de televisión y por suerte ustedes respondieron", dijo.

El equipo de Telemundo 20 Responde quizo saber más del negocio y descubrimos decenas de demandas en el Condado de San Diego.

Nuestro equipo examinó cada una de las quejas y CPR es acusada de quedarse con $11,745,106 según nuestros cálculos.

Las demandas detallan historias similares tanto de vendedores como de compradores - vendedores asegurando que nunca recibieron el dinero que se les debe. Por su parte compradores indican que pagaron por un auto pero jamás lo recibieron. La mayoría de ellos enviaron pagos de seis dígitos.

Según una demanda, CPR Classic vendió un auto que restauraban en su taller. Un 356 Roadster 1960 cuyo dueño reclamó que la compañía no tenía ningún derecho vender. La persona que compró ese Porsche pagó a CPR Classic $160,000 y aseguró que no recibió el auto ni algún reembolso.

Revisamos varios casos donde CPR sí entregó autos a los compradores, pero se quejaron que nunca recibieron el título dejándolos sin poder registrar o usar los autos.

Una y otra vez, inspeccionamos reclamos acusando a Doherty de prometer haber enviado pagos y hasta proporcionaba números de envío que resultaron se falsos.

“Creo lo peor fue cuando nos dio números de rastreo de envío falsos",dijo MacHale.

Nos comunicamos con Doherty y dijo estas dispuesto hablar con nosotros pero no pudimos concretar una fecha para hacerlo. Un par de semanas después dejó de responder.

Por lo que visitamos su negocio en Fallbrook. Encontramos avisos de desalojo en la puerta de su taller de restauración. También fuimos a sus oficinas de venta pero nadie abrió la puerta. Decidimos llamarla una vez más antes de retirarnos. Contestó la llamada.

Doherty dijo que primero quería hablar con un abogado antes de hablar con nostros. Minutos más tarde su ex abogado nos llamó diciendo que le recomendó que no lo hiciera.

MacHale dijo no estar sorprendido y que él también ha llamado a varias agencias del orden incluyendo al FBI.

T20 Responde también se comunicó con el FBI. Dijeron que no pueden confirmar ni negar que haya alguna investigación contra la compañía. El Departamento de Vehículos Motorizados, el cual emite licencias para vendedores de auto, nos dijo que no hace comentarios sobre investigaciones activas.

Claassen dijo que está por perder la esperanza.

“Ya me estoy haciendo la idea que tal vez nunca volveré a ver ni un centavo", dijo.

Pero, Claassen. es el primero en decir que nada manchará los recuerdos que tiene con la mujer que le compró el auto de sus sueños en la primavera de 1970 - el amor de su vida, Christine, quien tristemente falleció a principios del mes.