No es fácil para muchos padres ver a sus hijos en sus teléfonos lo que parece ser las 24 horas del día. Mamá y papá tal vez se pregunten, “Deberían estar afuera? Tal vez con sus amigos. ¿Se estará perdiendo de experiencias bonitas al tener su atención siempre en la pantalla?

Hace poco tuvimos una buena y honesta conversación con cinco estudiantes de la Secundaria Vista Del mar en San Diego.

Noticias California 24/7 en Telemundo 20. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Cuando se les preguntó si sus calificaciones podrían ser mejor si usaran menos su teléfono, tres de los cinco levantaron la mano.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

“Cuando llego a casa, usualmente cómo algo, y se que debo hacer la tarea, pero veo mi teléfono y ahí me quedo,” dijo Elliana Ruiz del séptimo año. “Y después me voy a jugar fútbol, y cuando llego a casa, ya no me queda tiempo para hacer la tarea.

Según una encuesta de Pew Research Center del 2024, el 72% de los adolescentes en Estados Unidos dijo que regularmente o a veces se sienten tranquilos cuando no tienen sus teléfonos. El 44% dijo sentirse angustiado.

“Creo que olvidé [mi teléfono] en el carro cuando fui a una boda,” nos contó Keyarrah Washington, del octavo grado. “Estaba muy molesta durante toda la boda al no saber quien podria estarme mensajeando.”

La encuesta también mostró que el 42% de los adolescentes reconocieron que los teléfonos inteligentes podrían interferir con su desarrollo social.

Joel Santos, estudiante del séptimo grado está de acuerdo. “Es que no sales a hablar con tus amigos en la vida real, porque solo estás pegado a tu teléfono.”

“Y cuando sales, ya no sabes que decir o que hacer,” añadió Washington. “No es como que si puedes enviarle videos a alguien en la vida real.”

Por otro lado, el 70% dijo que los beneficios de los dispositivos son mayores que sus perjuicios. Explicaron que les da mayor creatividad, acceso a más pasatiempos, y hasta ayuda con sus tareas. Además, les permite distraerse un poco de sus presiones académicas, sociales, y del hogar.

“Cuando necesito tomarme un descanso, es cuando uso mi teléfono, viendo videos, entreteniendome con algunos juegos, o probablemente texteandos a mis amigos,” dijo Jennalyn Alipio, estudiante del octavo grado.

“Mi papá se toma muchas siestas,” dijo Daniel Herrera Jr., del séptimo grado. “Cuando llega a casa, se toma una siesta. Los fines de semana, es todo lo que hace, pero, mi manera de relajarme es igual, pero con video juegos. Mis padres creen que juego demasiado.”

La encuesta indicó que cuatro de 10 padres y adolescentes regularmente discuten sobre el tiempo frente a una pantalla. Entonces, ¿Cuál es la mejor manera para que los padres ayuden a sus hijos a tener mayor control sobre sus dispositivos?

“Haga lo posible por ser parte de su mundo, que se den cuenta que en realidad está interesado, y no solo quiere juzgarlos o vigilarlos,” dijo la Dra. Pámela Villar, pediatra con Kaiser Permanente.

Villar agregó que no existe tal cosa como la estrategia perfecta, por lo que límites de tiempo basados en edad ya no son recomendados.

Además , incdicó aflojar un poco la cuerda si su hijo duerme bien, es activo, cuenta con situaciones sociales saludables, y recibe buenas calificaciones.

Ahora, si se da cuenta que la tecnología interrumpe alguna de estas cualidades, es tiempo de sentarse a platicar. Haga lo posible por escuchar más de lo que habla.

“Los niños son maravillosos, así que usualmente elos saben y nos dicen cuanto apoyo necesitan o que es lo que funcionaría y lo que no funcionaría,” aseguró Villar.

También recuerde, que ellos se dan cuenta de cuanto tiempo sus padres usan sus teléfonos.

Si le preocupa el tiempo que sus hijos están conectados, debería ver sus propio hábitos. Dra. Pámela Villar, Pediatra con Kaiser Permanente.

“Ven lo que hacemos, y hacen lo que hacemos, no lo que decimos,” dijo la pediatra. “Así que, si le preocupa cuanto tiempo está conectado su hijo, debería también fijarse en sus propios hábitos.”

La encuesta del Pew Research Center mostró que casi la mitad de los adolescentes dicen que sus padres a veces están distraidos con sus teléfomos cuando hablan con ellos. Algunos agregaron que la confianza es un camino de doble sentido.

“Revisan mi teléfono varias veces y nunca han encontrado nada sospechoso sobre mi,” dijo Santos refiriendose a sus padres. “No tengo nada que ocultar, pero siguen sospechando.”

“Yo siempre le digo a los adolescentes que se le llama redes sociales, y no redes privadas,” dijo Villar con algo de risa. “Si están en las redes sociales, los padres deberían poder ver los sitios que visitan.”

“La confianza es importante en cualquier relación, y aunque no tenemos nada que ocultar, duele que piensen estamos haciendo algo mal,” contestó Ruiz.

Definitivamente, esto no es fácil.